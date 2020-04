Dans ma spacieuse grotte, j'ai découvert aujourd'hui Call of Juarez sur Nintendo Switch. 7 ans après sa sortie sur PlayStation 3, Xbox 360 et Windows.Pour rappel, ce jeu est uniquement un. Il faudra donc voir ce que cela donne sur la durée, malgré une première approche particulièrement fun.Et une fois encore, la communauté Gamekyo avait raison. Gamekyo est trop charismatique, on peut fêter cela en écoutant un peu de Aya Nakamura pour les amateurs d'excellentes musiques hip hop francophone.Sur PC il est à 4,49€ chez Instant-Gaming ( https://www.instant-gaming.com/fr/189-acheter-cle-steam-call-of-juarez-gunslinger/?igr=otaku ) mais sur Nintendo Switch il faut compter environ 14€ actuellement ( https://www.nintendo.fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-Switch/Call-Of-Juarez-Gunslinger-1685153.html ).Une bonne façon d'attaquer le lundi de pâque !

posted the 04/13/2020 at 01:20 AM by suzukube