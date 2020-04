Bonjour à tous !Je vous propose un article sur Final Fantasy 7 Remake sur le thème : le format épisodique est-il un vrai problème :Je voulais revenir sur le principal reproche des gamers au dernier né de Square-Enix en posant un peu les choses.Bonne lecture et n'hésitez pas à donner votre avis :- Ici- Sur l'article directement- Sur le salon discord de FFFury : https://discord.gg/DpVeAj7

Like

Who likes this ?

posted the 04/06/2020 at 05:50 PM by fffury