Pour célébrer la sortie (et le succès) d'Animal Crossing: New Horizons, 4 esprits des nouveaux villageois spéciaux seront ajoutés dans Super Smash Bros Ultimate :- Pollux (représenté par Marie)- Morris et Rodrigue (représenté par Falco)- Djason (représenté par Yoshi)- Porcelette (représentée par Villageois)L'évènement qui dure du 3 au 8 avril mettra en avant les esprits des autres villageois spéciaux déjà présents dans le jeu, donc si vous les avez pas encore c'est la bonne occasion pour les obtenir facilement.

posted the 04/01/2020 at 07:31 AM by masharu