Xbox Velocity Architecture expliquée : Les bases

La Xbox Series X au-delà du SSD

Que signifie pour vous la Xbox Velocity Architecture ?

Bonus : 30 termes techniques de la Xbox Series X : on vous explique tout en détail !

Auto Low Latency Mode (ALLM)

Backward Compatibility

DirectML

DirectStorage

Dynamic Latency Input (DLI)

GPU Work Creation

Hardware Accelerated DirectX Raytracing (DXR)

Hardware Decompression

Intelligent Delivery

Latency

Mesh Shading

Native Resolution

Optimized for Xbox Series X

Parallel Cooling Architecture

Project Acoustics

Quick Resume

RDNA 2

Sampler Feedback Streaming (SFS)

SDR to HDR Conversion

Smart Delivery

Spatial Audio

TFLOPS (Teraflops)

Variable Rate Shading (VRS)

Variable Refresh Rate (VRR)

Xbox Series X Storage Expansion Card

Xbox Velocity Architecture

Xbox Wireless Protocol

Zen 2

120 FPS

Dans le cadre de l'engagement de réactivité pour la prochaine génération de jeux sur console, la Xbox Series X prend en charge le mode de latence automatique à faible latence (ALLM) avec des écrans capables. Le mode ALLM active automatiquement le mode de latence le plus faible de votre écran lorsque vous commencez à jouer. Cette fonctionnalité existe aujourd'hui sur les consoles Xbox One.Chez Xbox, nous avons fait une promesse de compatibilité : vous pouvez vous attendre à ce que des milliers de vos jeux favoris sur quatre générations de jeux, vos accessoires de jeu Xbox One, votre héritage de jeux Xbox et des services de pointe comme Xbox Game Pass fonctionnent avec la Xbox Series X. Les jeux rétrocompatibles bénéficieront de la puissance et des performances de la Xbox Series X, ce qui se traduira par des fréquences d'images plus stables, des temps de chargement plus rapides, une résolution et une fidélité visuelle améliorées. Les fans et les créateurs de jeux peuvent être sûrs qu'ils pourront jouer et créer la meilleure version de leurs jeux sur la Xbox Series X.La Xbox Series X prend en charge l'apprentissage machine pour les jeux avec DirectML, un composant de DirectX. DirectML exploite des performances matérielles sans précédent dans une console, bénéficiant de plus de 24 TFLOPS de performances de flottement 16 bits et de plus de 97 TOPS (trillions d'opérations par seconde) de performances d'entiers 4 bits sur les Xbox Series X. Le Machine Learning peut améliorer un large éventail de domaines, comme rendre les PNJ beaucoup plus intelligents, fournir des animations beaucoup plus réalistes et améliorer considérablement la qualité visuelle.DirectStorage est un tout nouveau système d'I/O conçu spécialement pour le jeu afin de libérer toutes les performances du SSD et de la décompression matérielle. C'est l'un des composants qui composent l'architecture Xbox Velocity. Les jeux modernes effectuent un streaming des ressources en arrière-plan pour charger continuellement les parties suivantes du monde pendant que vous jouez, et DirectStorage peut réduire la charge CPU pour ces opérations d'I/O de plusieurs cœurs à une petite fraction d'un seul cœur, libérant ainsi une puissance CPU considérable que le jeu peut consacrer à des domaines comme une meilleure physique ou plus de PNJ dans une scène. Ce nouveau membre de la famille DirectX est introduit avec la Xbox Series X et nous prévoyons de l'apporter également à Windows.L'entrée à latence dynamique (DLI) est une autre innovation que nous mettons en œuvre pour réduire la latence des Xbox Series X. Grâce à la DLI, les développeurs peuvent synchroniser plus précisément l'entrée du joueur avec la simulation du jeu et la boucle de rendu, ce qui réduit encore plus la latence d'entrée pendant le jeu.La Xbox Series X ajoute la prise en charge du matériel, des microprogrammes et du compilateur de shaders pour la création de travaux par le GPU, ce qui lui permet de gérer efficacement les nouvelles charges de travail sans aucune assistance du CPU. Les développeurs bénéficient ainsi d'une plus grande souplesse et de meilleures performances pour concrétiser leurs visions graphiques.Grâce à l'amélioration de l'éclairage, des ombres et des réflexions, ainsi qu'à une acoustique et un son spatial plus réalistes, le raytracing permet aux développeurs de créer des mondes plus précis sur le plan physique. Pour la toute première fois sur une console de jeu, la Xbox Series X inclut la prise en charge du raytracing haute performance et accéléré par le matériel. La Xbox Series X utilisent un GPU conçu sur mesure qui exploite les dernières innovations de nos partenaires chez AMD et construit en collaboration avec la même équipe qui a développé le DirectX Raytracing. Les développeurs seront en mesure de fournir des expériences visuelles et audio incroyablement immersives en utilisant les mêmes techniques sur PC et au-delà.Hardware Decompression est un composant matériel dédié introduit avec les Xbox Series X pour permettre aux jeux de consommer le moins d'espace possible sur le SSD tout en éliminant toute la surcharge du CPU généralement associée à la décompression en cours d'exécution. Il réduit la surcharge logicielle de la décompression lorsque le jeu fonctionne à plein régime sur le SSD de plus de trois cœurs de processeur à zéro, libérant ainsi une puissance de processeur considérable que le jeu peut consacrer à des domaines tels qu'une meilleure jouabilité et des taux d'images améliorés. La décompression matérielle est l'une des composantes de l'architecture Xbox Velocity.Le développeur de Microsoft fait face à une technologie visant à réduire la taille des installations de jeux. L'Intelligent Delivery permet aux développeurs de n'installer que les éléments du jeu dont vous avez besoin, réduisant ainsi la quantité de contenu à installer ou à télécharger sur le SSD.La latence fait référence à la réactivité de la console et du contrôleur, y compris le temps nécessaire pour que votre saisie soit enregistrée par votre console puis affichée sur votre écran. La réduction de la latence permet d'obtenir une expérience plus connectée et plus immersive. La Xbox Series X sera notre console la plus réactive jamais conçue, avec une latence ultra-faible et une technologie avancée qui minimise la latence à chaque étape de la chaîne de jeu afin que vous puissiez voir instantanément l'impact de vos actions sur l'écran.Mesh Shading permettra aux développeurs d'améliorer considérablement les performances et la qualité de l'image lors du rendu d'un nombre important d'objets complexes dans une scène. Par exemple, les nuanceurs de maillage pourraient permettre au joueur de voir les ceintures d'astéroïdes et les champs de fleurs avec des détails plus purs sans perte de performance.Native Resolution est une amélioration de la rétrocompatibilité de la Xbox Series X pour certains jeux Xbox One qui leur permet d'effectuer un rendu en 4K natif même s'ils n'ont pas été conçus à l'origine pour le 4K.Les jeux construits à l'aide du kit de développement Xbox Series X et conçus pour tirer parti des capacités uniques de la Xbox Series X. Il s'agit de nouveaux titres construits en natif à l'aide de l'environnement de développement Xbox Series X ainsi que de titres déjà publiés qui ont été reconstruits spécifiquement pour la Xbox Series X. Ils présenteront des temps de chargement, des visuels, une réactivité et des fréquences d'images inégalés jusqu'à 120 images par seconde.Parallel Cooling Architecture est le nom de la conception innovante du système utilisé pour refroidir la Xbox Series X. La construction d'une console qui fournit quatre fois la puissance de traitement de la Xbox One X de la manière la plus silencieuse et la plus efficace - ce qui est d'une importance capitale avec toute la puissance supplémentaire de notre console de nouvelle génération - a conduit à sa conception verticale unique.Incubé pendant plus d'une décennie par Microsoft Research, Project Acoustics modélise avec précision la physique de la propagation du son dans la réalité mixte et les jeux, utilisée par de nombreuses expériences AAA aujourd'hui. Il est unique en ce qu'il simule des effets d'ondes comme la diffraction dans des géométries de scènes complexes sans solliciter le CPU, ce qui permet une expérience auditive beaucoup plus immersive et plus réaliste. La prise en charge des plug-ins pour les moteurs de jeu Unity et Unreal permet au concepteur sonore de disposer de commandes expressives pour modeler la réalité. Les développeurs pourront facilement exploiter Project Acoustics avec Xbox Series X grâce à l'ajout d'un nouveau bloc matériel audio personnalisé.Une nouvelle fonctionnalité basée sur les capacités techniques et l'architecture innovante Xbox Velocity Architecture de la Xbox Series X, Quick Resume permet aux joueurs de passer en toute transparence d'un titre à l'autre et de reprendre instantanément là où vous vous êtes arrêté.Le processeur sur mesure de la Xbox Series X exploite le RDNA 2, la dernière architecture graphique de nouvelle génération de nos partenaires d'AMD. Le RDNA 2 offre une avancée significative en termes de performances et d'efficacité, ainsi que des fonctions graphiques de nouvelle génération telles que le raytracing accéléré au niveau matériel et l'ombrage à taux variable.Composant de l'architecture Xbox Velocity, SFS est une caractéristique du matériel de la Xbox Series X qui permet aux jeux de charger en mémoire, avec une granularité fine, uniquement les portions de textures dont le GPU a besoin pour une scène, au fur et à mesure de ses besoins. Cela permet une bien meilleure utilisation de la mémoire pour les textures, ce qui est important étant donné que chaque texture de 4K consomme 8MB de mémoire. Parce qu'il évite le gaspillage que représente le chargement en mémoire des portions de textures qui ne sont jamais nécessaires, c'est un multiplicateur efficace de 2x ou 3x (ou plus) sur la quantité de mémoire physique et les performances du SSD.Avec la Xbox Series X, les jeux Xbox existants, y compris les titres récents du programme ID@Xbox, qui ne disposent pas encore d'un support HDR natif, recevront le traitement de la prochaine génération. La Xbox Series X est capable de tirer parti d'une technique de reconstruction HDR innovante pour améliorer les jeux SDR existants sans que les développeurs aient à faire quoi que ce soit et sans que cela ait un impact sur les ressources disponibles en termes de CPU, de GPU ou de mémoire.Smart Delivery est une nouvelle technologie introduite avec les Xbox Series X qui vous permettra de toujours jouer à la meilleure version des jeux que vous possédez pour votre console, et ce, sur plusieurs générations. Tous les titres des studios de jeux Xbox qui sont optimisés pour la série Xbox, y compris "Halo Infinite", prendront en charge la Smart Delivery, offrant la meilleure version disponible pour la console de votre choix. Cela signifie par exemple que si vous achetez la version Xbox One d'un titre pris en charge, nous identifierons et livrerons la meilleure version de celui-ci sur votre Xbox One, comme d'habitude. Si vous décidez de passer à la génération suivante avec la série Xbox, nous vous fournirons automatiquement la version optimisée du jeu de la série X, sans frais supplémentaires, si et quand elle sera disponible. La livraison intelligente est disponible pour tous les développeurs de Xbox.L'audio spatial offre un son profondément immersif qui permet au joueur de localiser plus précisément les objets dans un espace de jeu en 3D. Grâce à la prise en charge complète du Dolby Atmos, de DTS:X et de Windows Sonic, la Xbox Series X dispose d'un matériel audio personnalisé pour décharger le traitement audio du processeur, ce qui améliore considérablement l'accessibilité, la qualité et les performances de ces expériences immersives.TFLOPS (ou "teraflops") signifie Trillion d'opérations à virgule flottante par seconde et est une mesure de la performance mathématique brute d'un GPU. Alors que la Xbox Series X offre 12 TFLOPS de performance en virgule flottante 32 bits, soit deux fois plus que la Xbox One X, les améliorations de l'efficacité architecturale apportées par l'architecture RDNA 2 d'AMD, plus nos fonctionnalités de nouvelle génération telles que le Variable Rate Shading (VRS) et le DirectX Raytracing accéléré au niveau matériel, signifient que la Xbox Series X offrira bien plus que le double de la performance graphique effective de la Xbox One X pour les jeux.Variable Rate Shading augmente l'efficacité du GPU en concentrant le travail de shader là où il est le plus nécessaire et en réduisant le travail de shader dans les zones où il ne sera pas visible. Avec un effort minimal de la part du développeur, VRS améliore considérablement les performances du GPU, ce qui se traduit par des résolutions et des fréquences d'images plus stables et plus élevées, sans perte perceptible de la qualité visuelle.Variable Refresh Rate est un nouvel ajout à HDMI 2.1 qui permet aux écrans capables de se rafraîchir aussi vite que la console peut rendre les images, ce qui élimine le déchirement, augmente la fluidité et réduit la latence. Nous avons travaillé avec les principaux fabricants de téléviseurs du secteur pour nous assurer que l'écosystème d'affichage est prêt pour les fonctionnalités que nous apportons avec la Xbox Series X.Construite en partenariat avec Seagate, cette solution de stockage personnalisée de 1 To augmente la capacité de stockage de la série Xbox avec la pleine vitesse et les performances de l'architecture Xbox Velocity Les titres Xbox de la génération précédente peuvent toujours être lus directement à partir de disques durs externes USB 3.2. Toutefois, pour bénéficier de tous les avantages de l'architecture Xbox Velocity Architecture et de performances optimales, les jeux optimisés de la série Xbox doivent être joués à partir du SSD interne ou de la carte d'extension de stockage de la Xbox Series X.La Xbox Velocity Architecture est la nouvelle architecture que nous avons créée pour la Xbox Series X afin de débloquer de nouvelles capacités jamais vues auparavant dans le développement des consoles. Elle se compose de quatre éléments : notre SSD NVMe personnalisé, un bloc de décompression matériel dédié, la toute nouvelle API DirectStorage et le Sampler Feedback Streaming (SFS). Cette combinaison de matériel personnalisé et d'une intégration logicielle poussée permet aux développeurs d'améliorer radicalement le streaming des ressources et de multiplier efficacement la mémoire disponible. Elle permettra de créer des mondes vivants plus riches et plus dynamiques que jamais auparavant. Elle permet également d'éliminer efficacement les temps de chargement et de rendre les systèmes de voyage rapide tout simplement rapides.L'un des premiers points à réduire la latence se situe au niveau de la communication entre votre contrôleur et votre console. En intégrant à la série Xbox X notre protocole sans fil à faible latence et à large bande passante existant sur la famille d'appareils Xbox One, nous sommes en mesure non seulement de réduire la latence dans votre expérience de jeu, mais aussi de garantir que tous vos accessoires de jeu Xbox One existants seront compatibles avec la série Xbox.Le processeur sur mesure de la Xbox Series X exploite la dernière architecture de processeur Zen 2 d'AMD. Le Zen 2 offre une avancée significative dans les performances du CPU en offrant plus de 4 fois les performances d'une Xbox One X.Avec une prise en charge jusqu'à 120 images par seconde (FPS), la Xbox Series X permet aux développeurs de dépasser les 60 FPS plus traditionnels au profit d'un réalisme accru et de contrôles plus précis pour une action rapide.[/i][/g]