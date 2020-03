Hello !Si comme moi, vous avez des points or ou quelques centimes sur votre compte Nintendo Switch US, sachez que Conduct Together est à 1 cts :-) !Franchement, le jeu est une belle petite découverte, surtout à ce prix, ça pourra vous occuper quelques heures.PS : Oui, il tourne en 1080p 60fpsEt j'ai trouvé : il est gratuit sur Android et iPhone :-) ! Je vais me le prendre aussi du coup !