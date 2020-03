Nintendo Everything

Vous le savez déjà, Shovel Knight apparaît dans Super Smash Bros Ultimate en tant que Trophée-Aide, c'est à dire un assistant qui peut intervenir durant les combats si un joueur l'invoque.Interviewé par le site web Fanbyte, le fondateur de Yacht Club Games, Sean Velasco, s'est confié sur l'apparition du personnage éponyme dans le jeu vidéo de combat de Nintendo. Pour eux, c'est un grand honeur de voir leur création dans un jeu de la série des Super Smash Bros.Le studio avait même conçu un moveset pour le personnage, mais Nintendo ne les aurait approché que pour l'inclusion comme Trophée-Aide. Selon Velasco, le personnage n'est soit pas assez ancien, soit pas assez populaire pour ne pas avoir été considéré jouable et espère que Shovel Knight le sera un jour. Cependant, si Shovel Knight est dans Super Smash Bros Ultimate, à défaut d'être l'un des titres populaire né sur Kickstarter c'est notamment parce que Nintendo a édité le jeu sur Nintendo 3DS et Wii U au Japon (comme le témoigne son placement dans la liste des esprits).

Like

Who likes this ?

posted the 03/21/2020 at 06:04 PM by masharu