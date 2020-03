Voici des nouvelles informations autour du jeu Granblue Fantasy ReLink sur console Playstation 4 via une interview de Twinfinite avec le directeur du jeu, Tetsuya Fukuhara :Le développement du jeu se déroule bien, nous travaillons dur pour atteindre ce moment où nous annoncerons la date de sortie. Mais pour l'instant, nous ne pouvons en dire plus.____________Le jeu va être divisé en deux segments. L'un sera l'histoire principale qui sera similaire à Granblue Fantasy. Vous suivrez une histoire qui se développe dans une direction. Pour atteindre un nouveau chapitre, vous devrez aller sur une nouvelle île. C'est comme ça que cela se déroule.D'un autre côté, nous allons aussi implémenter des quêtes multijoueurs. Vous trouverez ou recevrez ces quêtes à certains endroits, et les objectifs se dérouleront partout dans le monde du jeu. Pour finir ces quêtes, vous allez devoir être sur le Grandcypher (le bateau volant géant du héros), atteindre une île, compléter la quête, et revenir, pour récupérer une autre mission.Ces deux éléments seront combiné en un seul jeu.____________La quête principale sera uniquement jouable en solo, mais plus vous progressez dans les chapitres de l'histoire principale, plus vous débloquez des quêtes de Raid à jouer à plusieurs.Nous sommes toujours sûr qu'il s'agit d'un jeu Ps4. Pendant la transition Ps3 et Ps4, il y avait des jeux cross-génération. Selon le timing de la sortie de ReLink, il y a une possibilité que le jeu soit jouable sur PS4 et PS5. Ceci dit, la PS4 sera définitivement la plateforme principale de ce jeu.Il a aussi été annoncé que les jeux PS4 seront jouable sur PS5 donc nous avons des gros espoirs à ce niveau.____________Rien n'est décidé pour le moment, mais il y a une possibilité qu'il soit aussi sur un disque PS5. Dans ce cas, il n'y aura probablement pas de gros bon visuel en terme de qualité et de résolution, mais il y aura sûrement un meilleur framerate et des meilleurs temps de chargement. Ce n'est qu'une possibilité, nous verrons dans le futur.____________Pour l'instant, nous avons au moins 10 personnages jouables, donc plutôt comparable à Versus pour le moment. Pour ce qui des personnages DLC, oui, nous avons des tonnes de personnages en réserve et chacun d'entre eux possède une grosse fanbase qui aimerait les voir dans un jeu d'action. Bien sûr, il s'agit juste d'une possibilité pour l'instant, mais il pourrait y avoir des personnages DLC.En ce qui concerne l'époque à laquelle se déroule le jeu, ce sera dans le futur des chapitres qui nous suivons actuellement dans le jeu Granblue Fantasy d’origine.L'équipage va éventuellement atteindre un nouveau Skydom et l'histoire de ReLink est une autre histoire qui se déroule dans ce Skydom. Cela dit, l'histoire qui aura lieu dans le Granblue Fantasy d'origine et celle raconté dans Relink sera assez différente, ce sera comme une side story.____________L'animation de Versus demande beaucoup d'ajustement à la main, donc changer une cape ou une coupe de cheveux demande une reconstruction complète d'une partie du modèle.D'un autre côté, comme d'autres RPG, les modèles 3D de Relink sont fait à partir d'un moteur physique, donc il est bien plus facile d'avoir des costumes différents, même si nous ne pouvons donner aucun détail à ce sujet.____________Il y a encore du temps avant la sortie du jeu, donc nous ne pouvons donner une vraie affirmation pour le moment. Étant donné que nous allons sortir le jeu dans le monde entier, il n'y aurait aucun mérite pour nous à avoir un temps d'attente entre les différentes régions, donc nous souhaitons le sortir simultanément partout dans le monde.