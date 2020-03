Hello! Voici de quoi vous occuper !Tout d'abord, 27 jeux offerts par GOG : https://www.gog.com/partner/stay_at_home Ensuite, 2 jeux offerts par Epic Games (dont Watch Dogs)Pour finir, un colibris que vous pouvez observer en direct dans son nid (c'est un bébé, sa maman vient parfois le voir, c'est dans les locaux de Double Fine)Bon confinement à tous !

posted the 03/19/2020 at 04:47 PM by suzukube