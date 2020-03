Vu que certains font des articles de merde et dangereux et ne prennent pas la peine de les suppr alors qu'on leur a clairement expliqué le problème de leur article, je me permet d'en faire un juste pour contrebalancer le manque de recul. J'ai vu cette vidéo qui est claire est rapide sur la merde que vous pouvez faire à la jouer yolo :







Je sais c'est d'habitude une chaîne plus politique donc qu'elle n'aurait pas sa place mais je précise je regarde pas ce youtubeur en général, juste que la vidéo me semblait pertinente c'est tout.





Pour résumer y'a que 5000 lits de réanimation en france, dans le haut-rhin ils refusent déjà des gens parce qu'ils sont tous pris (qu'ils laissent donc mourir).

Je sais pas comment ils les trient mais en italie ils laissent déjà crever les plus fragiles parce qu'ils ont moins de chances de survie (entre nous je trouve ça totalement inégalitaire, c'est pas parce que t'es plus faible que t'as moins le droit d'avoir une chance de vivre m'enfin bref).



Donc si vous voulez jouez aux "tru3 rebellz etc." n'oubliez pas que ça fera des morts en plus.





À bon entendeur.