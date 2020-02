Je me posé la question, moins de 50 ? Plus de 100 ? 200 ? 300 ? :O pour ma part j'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans, j'en ai aujourd'hui 24 et j'ai fini bon paquet de jeux. Des jeux aussi que j'ai commencé sans jamais les terminer ou quelques jeux que j'ai abandonné. Voici un ordre d'idée !- PlayStation : Première console, très peu de jeu dessus, j'étais trop petit et je savais pas bien jouer x)- Tomb Raider 2 (jamais finis)- Crash Team Racing (Terminé)- Die Hard Trilogy (jamais finis)- Harry Potter 1 (jamais finis)- Digimon World ( jamais finis)- Rayman (jamais finis)- Tomb Raider 3 (jamais finis) je crois que j'ai jamais passé le premier niveau x)1 seul jeu terminé et encore juste l'aventure avec Crash.Bon vu mon jeune âge à cette époque c'est normal, et puis finir des jeux comme Rayman/Tomb Raider 2 à 5 ansTotal jeux terminé : 1Total jeux pas finis : 6PlayStation 2 : La console était à ma sœur, j'ai finis que 3 jeux dessus.- Jak 2 (terminé)- Jak 3 (terminé)Ratchet et Clank 2 (terminé)Total jeux terminé : 3Total jeux pas finis : 0GameCube : Un bon paquet de jeux finis dessus, on commence les choses sérieuses !- Super Mario Sunshine (terminé)- Luigi's Mansion (terminé)- Rayman 3 (terminé)- Harry Potter 2 (terminé)- Crash la Vengeance de Cortex (terminé)- Sonic Heroes (terminé)- Shadow The Hedgehog (terminé)- Star Fox Adventure (terminé)- Animal Crossing (terminé)- Splinter Cell (terminé)- Splinter Cell 2 (terminé)- Splinter Cell 3 (terminé)- Star Wars Rogue Leader (pas finis)- King Kong (terminé)- Resident Evil 4 (terminé)- Resident Evil (terminé)- Ocarina of Time (terminé)- Wind Waker (terminé)- Spyro A Heroes Tail (terminé)- Spider Man 2 (terminé)- L'age de Glace 2 (terminé)- Spyro A New Begenning (terminé)- Metroid Prime 2 Echoes (terminé)- Rayman 2 (terminé)- Fire Emblem Path of Radiance (terminé)- Final Fantasy Cristal Chronicle (abandonné)- Mario Party 4 (terminé)- Mario Party 5 (terminé)- Mario Kart Double Dash (terminé)- Godzilla Destroy All Monster (terminé)- Prince of Persia Les sables du temps (terminé)- Pop l'ame du guerrier (terminé)- Pop Les deux royaumes (terminé)- Star Wars The Clone Wars (terminé)- Samurai Jack The Shadow of Aku (terminé)Tak 2 (terminé)Narnia 1 (terminé)Need For Speed Underground 2 (terminé)Medal of Honor les faucons de guerre (terminé)Total jeux terminé : 37Total jeux abandonné ou pas finis : 2Nintendo DS : Très peu de jeu sur cette console, je suis pas vraiment console portable.- Zelda Spirit Tracks (pas finis)- Prof Layton et la boîte de Pandore (pas finis)- Prof Layton et le destin perdu (terminé)New Super Mario Bros (terminé)Total jeux terminé : 2Total jeux pas finis : 2- Xbox 360 : Console appartenant à mon frère, j'ai finis quelques jeux dessus mais pas des masses.- Cod 4 (terminé)- Cod 5 WAW (terminé)- Cod 6 MW2 (terminé)- Cod Black Ops (terminé)- Cod MW3 (terminé)- Cod Black Ops 2 (terminé)- BioShock (terminé)- Alien Isolation (terminé)- Fable 2 (terminé)- Quantum of Solace (terminé)- Devil May Cry 4 (pas finis)- Too Human (abandonné)- Limbo (terminé)- Left4Dead (terminé)Total jeux terminé : 12Total jeux pas finis : 2Wii : Un bon paquet de jeux terminé sur cette console également :- Super Mario Galaxy (terminé)- Tomb Raider Anniversary (terminé)- Super Mario Galaxy 2 (terminé)- DK Country Returns (terminé)- The Conduit ( Pas finis)- Medal of Honor Heroes 2 (abandonné)- Wii Sport (terminé)- Wii Play (terminé)- Crash of The Titans (terminé)- Sonic Unleashed (terminé)- Link Crossbow Training (terminé)- Zelda Twilight Princess (terminé)- Zelda Skyward Sword (terminé)- Mario Kart Wii (terminé)- Super Smash Bros Brawl (terminé)- New Super Mario Bros Wii (terminé)- Tomb Raider Underworld (terminé)Total jeux terminé : 14Total jeux pas finis : 2PlayStation 3 : Enfin une console qui n'appartenait qu'à moi.- Dead Space (terminé)- Dead Space 2 (terminé)- Batman Arkham Asylum (terminé)- Uncharted 1 (terminé)- Batman Arkham City (terminé)- Lost Planet Extrême Condition (terminé)- GTA V (terminé)- Darksiders (terminé)- Batman Arkham Origins (terminé)- The Last of Us (terminé)- Lost Planet 2 (terminé)- Far Cry 3 (terminé)- Dark Souls (terminé)- Little Big Planet 2 (terminé)- Skyrim (terminé)- Resident Evil 5 (terminé)- Ratchet et Clank A Crack in Time (terminé)- Red Dead Redemption (terminé)- Red Dead Undead Nightmare (terminé)- Assassin's Creed (terminé)- Assassin's Creed Brotherhood (terminé)- Dead Space 3 (terminé)- Uncharted 2 (terminé)- Uncharted 3 (terminé)- God of War 3 (terminé)Total jeux terminé : 25Total jeux pas finis : 0PlayStation 4 :- Batman Arkham Knight (terminé)- Cod Black Ops 3 (terminé)- Witcher 3 (terminé)- Battlefield 1 (terminé)- Cod Infinite Warfare (terminé)- Outlast + DLC (terminé)- Outlast 2 (terminé)- Bloodborne (terminé)- Resident Evil 7 (terminé)- Cod WW2 (terminé)- Metro 2033 Redux (terminé)- Uncharted 4 (terminé)- Hollow Knight (terminé)- Far Cry 4 (terminé)- Metro Last Light Redux (terminé)- The Evil Within (terminé)Total jeux terminé : (16)Switch : Acheté très récemment, je n'ai eu le temps de faire qu'un seul jeu x)- Super Mario Odyssey (terminé)Total : 1Total jeux terminé toute plateforme confondue : 112J'ai terminé 112 jeux en tout. J'ai pas compté évidemment ceux que j'ai abandonné x) plus ceux qui sont en liste d'attente.Et vous alors combien de jeux avez vous terminé en tout ?