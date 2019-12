Voilà voilà, j'ai commandé une One X (que j'aurais logiquement demain) et j'aimerai savoir qu'est-ce qu'il y a comme bon jeu dessus...N'ayant absolument aucune idée de quoi acheté, j'ai besoin qu'on éclaire ma lanterne du coups xDAlors, logiquement, j'ai déjà en ma possession:Forza Horizon 4 ( je l'avais pris sur Pc)Sea of Thieves (idem que le précédent)Que je vais avoir en ma possession:Gears 5 et ses prédécesseurs (il me semble)Forza Motorsport 7Forza Horizon 3Halo 5Le plus con, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait le tour avec tous ça...Bref, avez-vous des jeux à me conseiller ?~Merci~