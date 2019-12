Tops

2010 - Xenoblade Chronicles





2011 - Portal 2





2012 - Kid Icarus Uprising





2013 - The Last of Us





2014 - Donkey Kong Country: Tropical Freeze





2015 - Ori and the Blind Forest





2016 - Dishonored 2





2017 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild





2018 - God of War





2019 - Luigi's Mansion 3





Ça sera tout pour mes jeux de la décennie. Lesquels vous ont marqués ?

Ce véritable "choc" des titans fut mon tout premieret l'un de mes jeux préférés de laavecettous deux sortis la même année. Ayant vu le jour d'abord auen, et qui a bienl'année d'après.J'ai dû claquer entrede jeu pour venir à bout de la trame principale. Sonimmense dans tous les sens du terme fut la première chose qui m'avait frappé. Unsans équivalents pour les jeux du genre à l'époque, diversifié, et avec la sensation grisante de se balader sur. Sonà baseet dequi dynamisait les affrontements. Sonqui m'avait marqué par certains revirements de situation changeant drastiquement les enjeux. Mais s'il y a bien une chose que je n'oublierais jamais concernant ce, c'est samagistrale qui est dans monJ'attends de voir ce que donnera lesurenmême si je n'ai pas prévu de l'acheter pour le moment.premier du nom fut la raison même qui m'avait poussé à m'inscrire suren. Sa gratuité pendant une certaine période de cette année-là m'a permis de l'essayer et de me faire auxà base deet à l'quelque peu oppressante que l'on devait à la cynique. Une expérience très courte, mais originale.L'année d'après sortait sa suite que j'ai trouvé meilleure sur tous les points. Les'était étoffé avec l'ajout des différents, leset lespour ne citer que ça. Et d'autres personnages désormais cultes tels queetse sont ajoutés au casting et ont contribué à une excellente. Son excellentavecetvalait à lui seul l'achat du jeu. Mais je retiendrais surtout sonque je trouve encore aujourd'hui fabuleux. Un jeu intelligent, inventif drôle et surtout marquant.tout simplement.Quandne faisait pas duou des jeux, il nous pondaitau top pour la console, unendiablé avec de l'action à tout va, beaucoup de, et unede très grande qualité. Mais sa plus grande force, c'était sonavec des références à tout va. Et seshauts en couleurs à qui l'ont doit. Ça fait du bien parfois un jeu qui se lâche autant, surtout quand il est de qualité. Le genre de jeu que je serais prêt à repayer plein pot si un(ou unesoyons fous) voie le jour sur. Mais je rêve peut être trop...Des perfectionnistes. C'est ainsi que je perçois le studiodepuis qu'ils se sont mis à la sagaen. Alors qu'ils sont pourtant partis de loin car ils ont fait leurs premières armes avec lessuret lessur. Au fil des années, leurs jeux devenaient de plus en plus aboutis en termes de, de, et avec unqui tenait de la folie.Et ce premieren est le plus bel exemple. Car en plus d'êtresur bien des points, c'est une véritable. Rien que le traitement des protagonistes plus "humains" que jamais, et la relation entreet, ce jeu mérite amplement sa place dans ce classement. Sans parler de saimpeccable, et unede "fin des temps" plus que crédible. Les moments forts que m'aura fait vivre ce titre resteront gravés en moi durablement.Autant vous dire que leprévu pour le, et qui a l'air de pousser encore davantage dans le réalisme et la violence graphique, je l'attends comme ce n'est pas permis.La saga despar le studioavait fait les belles années de la. Il aura fallu une quinzaine d'années, et le talent de, les papas des, pour que cette saga fasse un retour pour le moins fracassant surenavec l'excellent épisode. Un semi retour aux sources qui m'avait frappé (littéralement) par ses quelques pics deet sa progression par l'échec. Et qui aurait pu tutoyer la perfection si on ne nous avait pasPourquoi ce dernier n'est pas dans ce classement me demanderez-vous ? Car sa suite sortie 4 ans après surmalgré l'effet de surprise en moins, le sublime sur tous les points. Que ce soit en termes deet deavec la possibilité desous l'eau. Et surtout de sa sublimecomposée parqui avait déjà œuvré pour les épisodes. De tous les jeux de plateforme 2D sortis chez, ce. Mais en tant que meilleur jeu de plateforme 2D tout court...La place revient à ce jeu indépendant que voici. Tout comme lecité juste au-dessus, sonexigeant est une de ses plus grandes qualités et libère peu à peu son plein potentiel au fil des pouvoirs acquis. Mais c'est avant tout unavec uneféerique, onirique, poétique (ou tout autre adjectif approprié se finissant en "ique"), qui m'aura fait passer par tellement d'différentes comme la joie, la rage, l'émerveillement et la tristesse. Pour sublimer une telle atmosphère, il fallait au moins uneà la hauteur. Et c'est exactement ce qu'a fait à la perfection, qui rempilera pour le second volet. Rares sont les jeux vidéo qui m'auront autant émus que celui-ci. Une perle tout simplement.Vivement que sorte sa suiteprévu pour le, qui est actuellement le jeu vidéo que j'attends le plus tous supports confondus. Et ce depuis plus de 2 ans...En, les Français de chezont engendré ce qui selon moi se faisait de mieux à l'époque en matière d'au sein d'un universconvaincant.Sa suite sortie 4 ans plus tard et qui n'a, est allée encore plus loin au point de caresser la perfection. Avec uneà tomber par terre et l'un desles mieux conçus qu'il m'ait été donné de voir dans un jeu vidéo. Tout particulièrement dans lepour ceux qui savent. Et qui està lui seul. Ou encore dans leoù on peut localementafin d'accéder à certaines zones inaccessibles dans le présent. Unrichissime offrant mille et une possibilités d'approches létales ou non. D'ailleurs, j'ai manqué de très peu delors de mon premier run de 43h. S'ajoute à ça uneprenante et évoluant en fonction de nos actions. Et destrès travaillés et avec de surcroît une très bonne VF. Du très grand jeu vidéo.Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi ceestn'en déplaise à ceux qui ne jurent que par(et dont je fais moi-même partie). Il a su réinventer le genre dedéjà bien établi avant lui, en. À pied, à cheval, en radeau, en grimpant (quand il ne pleuvait pas), peu importe les moyens utilisés. C'est. Avec un sentiment de liberté rare dans un jeu vidéo puisqu'on pouvait. À tel point qu'il est même possible dès le début du jeu, d'aller directement auà nos risques et périls. Tout le contraire des anciens opus plus balisés qui nécessitaient d'explorer des zones et finir les donjons dans un certain ordre avant d'aller taper le boss final.D'ailleurs si on traduit "" en Français cela donne "". Un intitulé qui lui va bien car sans mauvais jeux de mots, cet opus futau sein d'une saga qui avait de plus en plus de mal à se renouveler. Et il était grand temps que ça change.Je suis très curieux de voir jusqu'où ira le second volet. Parce que la barre a déjà été placée très haute. Mais j'ai confiance enet son équipe pour nous surprendre à nouveau.Mesdans cette série, et celui qu'ilcollector à son nom. Un jeu que j'ai aimé au point d'en faire. Mais dont je vais rapidement revenir sur le pourquoi m'avait t'il autant marqué étant donné que j'en aie déjà écrit un Test cette année.Techniquement parlant c'est. Avec uneau top, et unprésent dans la modélisation des décors, des personnages et des créatures qui force le respect. Unà la Hache (mais pas que) nécessitant un temps d'adaptation mais bien rodé. Et qu'il m'aura fallu bien maîtriser face à ces satanés. La relationentreetqui est traité à la perfection. Pour moi le seul autre jeu vidéo à la hauteur avec un binôme aussi travaillé, j'en ai parléEt le point le plus marquant et faisant de ceun jeu unique en son genre, sadu tonnerre tenant sur unqui dure du début à la fin du jeu. Une prouesse.À l'instant même où j'avais terminé ma session de jeu au sein du magnifique, j'ai su qu'il serait mien dès sa sortie et que je m'éclaterais dessus. Et ça n'a pas loupé.ceest sublime, de loin leà ce jour. Un gros travail a été fait sur lesdes personnages, et en particulier surle rendant encore plus attachant. Unrare pour un jeuavec desriches et uneimpressionnante puisque tout ou presque réagit à l'aspirateur. Grande variété au niveau desavec de très bonnes idées d'énigmes pour certains. Mon coup de cœur se portant sur le fameuxMême si je regrette unà part quelques phases assez pénibles dont une impliquant un certain. Beaucoup d'à ramasser mais qui ne sert quasiment à rien. Quelquespeu inspirés surtout vers la fin. Unbien que moins envahissant qu'auparavant, est devenu presque inutile ici. Et laimprécise par moments et bien handicapante face à certains boss. Au final, c'est un épisode largement meilleur que lesurdont il s'inspire beaucoup. Un indispensable de la console.