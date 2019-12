Voici le jeu Nakara Bladepoint, réalisé par un studio chinois et présenté aux Game Awards ! Il s'agit d'un jeu multijoueur développé par 24 Entertainment et publié par NetEase, qui semble puiser ses inspiration dans du... Sekiro, d'ailleurs élu jeu de l'année 2019 ! A noter qu'aucune plateforme n'a été annoncée, en dehors du PC ^^ ! NetEase a pour habitude de réaliser des jeux mobiles... A voir donc !

Who likes this ?

posted the 12/13/2019 at 04:55 AM by suzukube