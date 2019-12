Le designer Greg Coomer reconfirme que la version "initiale" de Half-Life: Alyx sera "disponible pour SteamVR uniquement". Il semble que Valve soit conscient du désir de voir le jeu arriver sur PSVR, cependant: " Nous pensons que la plate-forme VR de Sony a été un énorme succès pour le médium, et nous supposons que beaucoup de clients Sony aimeraient découvrir ce nouveau chapitre de Half-Life. "

Like

Who likes this ?

posted the 12/11/2019 at 01:32 PM by jenicris