Je n'ai touché à aucun opus de la saga. J'ai seulement fait Judgment qui est excellentissime.J'ai déjà le premier dans ma bibliothèque (Merci le PS+) et même si il est full anglais, je le ferai avec plaisirJe préfère le dire : je n'ai quasiment eu aucune console Nintendo. LA Wii en fait partie donc OUI hé oui j'ai râté tous les monstres de la console.A commencer par ce Mario. Désormais j'ai la Wii U qui pourra m'aider à le faireJ'ai un ami qui me parle du commandant Shepard comme de son père. Blague à part: grosse licence je sais qui mérite qu'on s'y penche.Le GOTY 2015, rien de plus à dire mais se dire qu'on doit passer 100h dessus est pas facile psychologiquement. Fiouuuuentre autresComme dit plus haut, j'ai râté beaucoup de Zelda, non seulement celui-ci mais aussi Wind Waker, Twilight Princess, Majora's Mask et Skyward Sword pour les plus gros...On m'a dit de la fermer et de faire l'un des meilleurs JRPG all timeLa suite de l'excellent Chrono Trigger (que j'ai fait). Faut ressortir le bon vieux émulateur mais ça va le faire, j'espère.J'aurais pu mettre aussi Xenogears et Vagrant Story.Je pense que je ne ferai jamais ces deux monuments du JV (RIP Shanks)Tellement on m'a bassiné avec ce jeu. Il m'attend sur PS3, il est déjà prêt.Non pas le jeu mais la SAGA. OUI. J'ai fait seulement le 5 et 6 (Shame!). DOnc il faut que je me tartine du 0 au 4 en passant par Code Veronica...La suite de Mark of Kri que j'ai adoré. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il vaut...J'ai fait le 3 mais pas les deux premiers, deux opus qui me manquent vraiment. Rien que pour le bullet time et la DALe GOTY pour certains, le jeu de la gen pour d'autres que d'éloges envers ce jeu... Puis plus j'attends moins ça me donnait envie mais la version R me hype depuis un certain temps. Va falloir que je passe le capAlterner entre Raziel et Kain, un vrai concept qui m'a toujours fait kiffé. J'avais fait un peu Defiance à l'époque et c'est une saga quiSimplement le Dragon Quest qui me tente le plus, apparemment le plus apprécié au Japon