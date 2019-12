Décidément, après le cover de la version classique et Z sur le PSN, c'est maintenant au tour de la date de sortie du jeu de se faire leak...C'est le revendeur britannique Base.com qui a tout simplement mis en ligne la page du jeu. Si leurs informations sont vraies, Resident Evil 3 Remake devrait sortir le 31 mars 2020 sur Xbox One et PS4.Attention toutefois car il est possible que cette date ait été placée en attendant que Capcom officialise la chose de son côté, comme ça arrive souvent avec les revendeurs.A savoir, que Resident Evil Resistance pourrait sortir simultanément ou quelques jours avant Resident Evil 3 Remake.Si les rumeurs se confirment, il y aura donc, deux Resident Evil pour l'année prochaine.