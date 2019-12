J’ai enfin commencé Shenmue 3 hier, merci à bibi 300 pour le prêt de son jeu, je ne reviendrais pas sur la gestion calamiteuse du Kickstarter, sachant que je n’ai toujours pas reçu le jeu, soit perdu ou soit bloqué à la douane, je ne vois que ça...Bon concernant le titre en lui même, après 4/5 H, je suis totalement sous le charmeQuel bonheur de retrouver Ryo! Première chose qui fait plaisir, c’est les graphismes, je ne m’attendais pas à un niveau visuel si plaisant, je trouve l’UE4 plutôt bien maîtrisé pour un si petit projet.La direction artistique vient sublimer tout ça avec un jeu hyper coloré et chatoyant, le premier paysage est vraiment magnifique avec toute ces fleurs, ces montagnes typiques asiatique qui donnent un véritable cachet à l’ensemble, vraiment je suis sous le charme.Ensuite c’est vraiment l’ambiance générale du titre qui est très bonne, 19 ans après, on se remets direct dans le bain, c’est du pur Shenmue et la transition se fait naturellement, quelle joie de réentendre la voix jap de Ryo.Niveau gameplay, c’est beaucoup plus souple qu’avant avec l´utilisation du deuxième stick, alors oui les animations faciales et de mouvements ne sont pas fameuses, maintenant est-ce que ça nuit au plaisir de jeu, clairement pas pour moi.Pareil la mise en scène has been et les coupures assez incompréhensible durant les dialogues ne sont pas dramatiques et on n’y fait plus attention par la suite.L’Ost du peu que j’ai entendu est très bonne et est dans la continuité des 2 premiers volets.Pour conclure ce rapide avis, je dirais que ce jeu ne peut que combler les fans de la première heure comme moi, je vous avoues que je ne l’attendais d’ailleurs pas à ce niveau, surtout visuelle, il a une véritable identité.Yu Suzuki a fait ce que les fans attendaient, un jeu poétique, qui mets l’accent plus que jamais sur la culture asiatique, un rythme plutôt lent si typique de la série, comme Death Stranding sorti récemment, ce jeu ne ressemble a aucun autre, et c’est tout ce que je demande vu comme je deviens de plus en plus hermétique au JV actuelle.Mon avis est susceptible d'évoluer, par contre, les 10/20 c’est juste une blague, j’en suis déjà certain.Pour ceux l’ayant fini, n’hésitez pas à me donner votre avis, sans spoil bien évidemment.Un petit screen perso ^^