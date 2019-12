C'est via le profil LinkedIn de Daniele Giannetti le Principal Software Engineer de chez 343 Industries qu'on apprend que l'objectif avec Halo Infinite c'est de livrer le moteur de jeu AAA le plus en pointe de la planète. ( après reste a voir si on parle de moteur graphique, moteur physique, I.A... )Bonus compil de sound design pour Halo Infinite