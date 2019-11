Let's Play

Bon ! J'ai pu essayer cette démo (17go quand même, j'ai effacé Project CARS 2 pour y jouer, ouin) et... Bah en fait c'est exactement la même qu'au Tokyo Game ShowQue dire... Si ce n'est que ce Yakuza annonce un énorme tournant dans la série : moins sombre, plus fun, plus WTF... J'ai presque l'impression que ça dépeint un peu ce que le pays vit actuellement, avec une "chasse aux Yakuza" depuis quelques années (à cause des JO de 2020 ?) et une sorte de démystification de ce milieu... Je me demande d'ailleurs comment les Yakuza vont percevoir ce nouveau Yakuza 7, qui ressemble presque à une satyre ?Bonus : Stephanie Soo a sorti une nouvelle vidéo