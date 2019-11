Bah j’ai déjà pris une énorme claque dans la gueule, alors la musique incroyable (la chanson choisie pour l’intro étant un bijou) avec la mise en scène de haute voltige déjà, ensuite graphiquement hyper impressionnant, bordel les visages sont hallucinants, l’univers et l’histoire ont l´air complètement dingue, je suis totalement happé, immergé...dans le rôle de Sam avec un Norman Reedus au timbre de voix hyper badass (en VO)Niveau Gameplay pour l’instant j’accroche bien mais je ne doute pas que je vais en chier par la suite.Je ne sais pas si c’est le fait d’avoir suivi assidûment la com qui fait que je sois totalement emballé, mais franchement pour l’instant à mes yeux c’est du Grand Hideo Kojima. A voir la suite bien évidemment mais être emballé dés l’intro de cette manière ça fait toujours plaisir.

posted the 11/08/2019 at 04:54 PM by ryoporterbridges