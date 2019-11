Il s'agira de leur premier studio de développement basé en Asie du Sud-est. PlayStation compte exporter Worldwide Studios en Malaisie, une annonce communiquée aujourd'hui sur gamesindustry.



Incluant les studios Guerrilla Games, Japan Studio, Insomniac, Media Molecule, ou encore Naughty Dog, Worldwide Studios compte étendre son travail à l'Asie du Sud-est, s'invitant en Malaisie d'ici 2020. La nouvelle n'a pas été officialisée par la firme, mais par YB Tuan Gobind Singh Deo, ministre des Communications et du Multimédia du pays : "Avec cet établissement, la Malaisie travaillera en étroite collaboration avec Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios pour créer plus de possibilités pour l’industrie locale et régionale des jeux". Une manière, selon le ministre, de veiller à la croissance du secteur numérique du pays. Il déclare également :



"La Malaisie a tous les bons critères afin de devenir le lieu d’investissement privilégié pour les développeurs de jeux internationaux. Notre écosystème de jeux florissant et notre talent de calibre mondial ont attiré plus de 60 studios de développement de jeux de partout dans le monde et nous avons hâte d’en voir d’autres dans l’avenir."



Des propos, soutenus par le PDG de PlayStation Jim Ryan, qui souligne le talent et le dynamisme du secteur vidéoludique en Malaisie ; des raisons, qui l'ont encouragé à former ce partenariat.