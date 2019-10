J'ai pu faire quelques tours de roues dans Super Monkey Ball Banana Blitz HD, et si ce n'est pas le meilleur épisode de la série, ça fait quand même vachement du bien de retrouver la série sur Switch !







A noter que la démo japonaise du jeu n'est pas disponible en Europe et heureusement : ils ont trouvé le moyen de foutre les niveaux les plus frustrants et emmerdants du jeu, je ne sais comment :/ !







Bref, au final, ça fait plaisir de revoir la série, mais je continue de me poser une question : pourquoi avoir remastérisé cet épisode ?