« Logiciel de traduction ? Mais t’utilises Google Trad ? »

Salut les gens,Je poursuis mon article "3615 My Life dans la traduction", bientôt je pourrais en faire une sitcom(ou pas)Je me suis dit que ça serait intéressant de détailler un peu plus mes tâches et surtout les difficultés liées à la traduction, mais forcément ça fait encore un gros pavé XDDonc, je m'excuse pour ceux/celles qui attendent cette partie, mais je parlerais des coûts de traduction dans la partie suivante, promis ! En attendant, bonne lecture, et comme d'hab n'hésitez pas si vous avez des questionsJe suis freelance, je bosse donc directement de chez moi, ou même n’importe où tant que j’ai un ordinateur et une connexion internet. On m’envoie les fichiers par mail, soit via un bête format Word/Excel (j’ai rarement des formats de fichiers exotiques genre CSV ou XML, mais ça peut arriver), soit un format spécifique à un logiciel de traduction.Non mon ami, Google Trad et ses comparses sont les ennemis des traducteurs et des bonnes traductionsLà je parle de logiciels inconnus du grand public, les logiciels de Traduction Assistée par Ordinateur (dit TAO) : Trados, MemoQ, Wordfast, ils sont généralement payants. Ces logiciels facilitent grandement la vie d’un traducteur, en intégrant directement le glossaire du projet (pratique pour rappeler la bonne traduction à chaque occurrence d’un terme spécifique) et surtout la « mémoire de traduction », qui va enregistrer chaque phrase que le traducteur valide pour les proposer sur chaque segment du fichier qui correspond même approximativement à quelque chose que l’on a déjà traduit. En gros, quand je traduis « Salut ! », il me proposera cette traduction pour toutes les autres occurrences de « salut » dans le fichier. Pratique pour gérer les phrases en doublon ou autres phrases à structure similaire, très courantes lorsque l’on traduit les menus ou dialogues systèmes du jeu. Moins pratique pour les dialogues tout court, puisqu’un même mot tout simple peut être traduit différemment selon le contexte... au traducteur d’y faire attention et de modifier si nécessaire.La traduction en elle-même, je pense que tout le monde a une idée de ce que c’est, mais bien peu savent ce qu’est une bonne traduction ! Il faut évidemment veiller à être fidèle au texte original (éviter les contre-sens) mais aussi s’en démarquer un peu, en changeant par exemple la tournure ou la structure des phrases pour rendre le texte plus naturel et surtout éviter le mot-à-mot, qui ne fera qu’être dérangeant pour le lecteur même si le sens y est. Cela veut donc dire prendre parfois des libertés et s’éloigner du texte d’origine qui donnerait une tournure peut naturelle en français, sans compter les termes intraduisibles car inexistants dans la langue cible. Evidemment, certaines spécificités linguistiques passent à la trappe quitte à perdre un peu de sens (c’est notamment le cas en japonais des suffixes de noms –san, -sama, etc.), et il faut arriver à se débrouiller autant que possible à faire transparaître ce sens dans la langue cible, tout en restant naturel. A noter qu’un traducteur se doit normalement de toujours traduire dans sa langue maternelle pour assurer le maximum de qualité, puisque encore une fois le but est d’avoir le texte le plus fluide et agréable à lire possible, pas quelque chose d’hyper-fidèle mais qui laisse trop transparaître la langue d’origine.Concernant spécifiquement la traduction de JV, sites web et logiciels, il y a comme je le disais d’autres contraintes qui rentrent en compte, et la principale est la limitation de caractères. Oui, ça existe encore en 2019 ! Même si heureusement les limitations sont moins contraignantes qu’à l’époque NES/SNES, elles existent tout de même, et il n’est pas rare que je doive me prendre la tête à faire rentrer une phrase de 30 caractères dans une bulle limitée à 15 caractères. Vous vous en doutez, dans ces cas-là je suis bien obligé de raccourcir au maximum quitte à perdre un peu de sens (mais tout l’exercice réside dans le fait que ça reste compréhensible par l’utilisateur, et c’est loin d’être facile), voire faire des abréviations qui malheureusement massacrent le texte.Pour le reste, je traduis la plupart du temps « normalement », les fichiers ayant été préalablement rendus exploitables pour moi par le chef de projet, donc je n’ai pas à gérer l’encodage par exemple. Mais il m’arrive parfois de devoir composer avec les variables, qu’il faut savoir reconnaître pour les placer correctement dans la traduction (ex : « Vous obtenez X Y ! » A votre avis, à quoi correspondent X et Y ?).Autre souci, je reçois 90% du temps seulement des fichiers textes, sans image du jeu, et encore moins une version jouable ! Tout juste ai-je droit, comme dit plus haut, à des commentaires ou des fichiers de référence qui pourront me donner un peu de contexte et une idée de à quoi ressemble le jeu, mais me permettront rarement de savoir si mon texte colle bien à son contexte dans le jeu. C’est donc un exercice de tous les instants de deviner le contexte d’un mot ! Avec les erreurs que ça peut engendrer, comme vous vous en doutez...Pour pallier un peu à tous ces problèmes, les traducteurs peuvent généralement poser leurs doutes et questions dans un fichier dédié, qui sera transmis au client qui y répondra... ou pas. Le plus souvent, les réponses sont obtenues après que la traduction soit rendue (car il faut bien continuer à traduire même si on n’a pas toutes les infos, au pire ce sont les relecteurs de l’agence qui se chargent de vérifier le texte avec les réponses).Concernant mon rythme de travail, eh bien comme je suis freelance à moi de gérer mon temps de travail, et j’avoue que n’étant pas du tout amateur du travail acharné, j’essaie de faire en sorte de ne travailler que 4-5h par jour histoire de me laisser le temps de faire d’autres activités à côté (et puis je reconnais que je suis quelqu’un d’assez lent dans mon travail, j’ai besoin de me laisser du temps pour le faire...). Bien entendu, ça veut aussi dire que je gagne moins d’argent que quelqu’un qui travaillerais à temps plein. Mais tout ça pour dire que fort heureusement, dans la plupart des cas, les délais que l’on me donne pour traduire sont relativement convenables (souvent serrés quand même mais faisables), jamais je ne me suis retrouvé à passer des nuits blanches pour rendre une traduction dans les temps ou autre situation intenable (en revanche, finir de bosser à 1h du matin, oui ça m’est arrivé plusieurs fois...).De toute façon, si je vois que le type de texte et la quantité vont demander trop de travail pour le délai demandé, en général je refuse le projet (ou je demande un délai supplémentaire si c’est possible), car il n’est pas concevable que je rende une traduction bâclée, et encore moins que je m’use la santé. Maintenant, refuser des projets, ça veut aussi dire être payé moins souvent... C’est un choix qu’il faut savoir faire, et malheureusement tous les traducteurs ne peuvent pas se le permettre.En général, je calcule mon rythme de travail à partir d’une base simple : je peux traduire 2000 mots/caractères dans une journée bien remplie (quota que j’ai réussi à déterminer à force d’expérience). Ça va jusqu’à 2500 en mode rush, rarement plus. Certains traducteurs parviennent jusqu’à 3000.Un gros jeu fait en général entre 100 000 et 500 000 mots/caractères (et même quelques millions pour un RPG bourré de texte, évidemment), je vous laisse donc calculer le temps que ça mettrait pour un seul traducteur de mener à bien le projet ^^ Raison pour laquelle il y a généralement plus d’un traducteur sur les gros jeux...Vous vous êtes sûrement déjà demandé, après avoir joué à un jeu à la traduction bancale voire désastreuse : « mais qu’est-ce qu’il a fichu le traducteur pour arriver à sortir ça » ?C’est parfois difficile de savoir ce qui a pu mener à une mauvaise traduction tant les causes peuvent être multiples :Je considère le manque de contexte comme le principal problème, car c’est celui avec lequel je bataille personnellement à chaque projet : savoir qui parle (et notamment le sexe du personnage) n’est pas toujours indiqué, et certaines phrases simples peuvent être interprétées complètement différemment selon le contexte. Et c’est encore pire lors de la traduction des menus systèmes du jeu, puisqu’au lieu d’un dialogue généralement logique dont on peut encore déduire un contexte, il n’y a dans ces fichiers qu’une succession de noms de commandes ou d’éléments du système, sans qu’on ait la moindre idée d’où ils se situent dans le jeu. Imaginez quand on a juste à traduire des mots isolés comme « Play », qui peut autant vouloir dire « jouer » que « lancer une vidéo » ou « lancer le jeu », etc...Autrement, d’une manière générale, la propension actuelle des éditeurs et des agences à privilégier une traduction rapide et pas chère est, à mon sens, la première cause de la baisse de qualité d’une traduction de JV. Les « mauvais traducteurs » sont finalement assez rares (mais existent néanmoins, puisqu’en France notamment il n’y a besoin d’aucun diplôme ou qualification pour se proclamer traducteur), et doivent souvent composer avec des conditions de travail difficiles qui les obligent bien souvent à rendre un travail bancal : j’en ai fait les frais plusieurs fois.Parfois il suffit de pas grand-chose : sur un projet en particulier, assez volumineux, on m’a demandé de travailler de concert avec un autre traducteur, chacun devant traduire la moitié du texte du jeu (les dialogues, puisque c’était un Visual Novel). Mais nous ne pouvions communiquer que par mail (condition imposée par l’agence) pour échanger nos points de vue et harmoniser nos styles de traduction... Vous imaginez bien à quel point ce serait une perte de temps incroyable que de s’envoyer des mails à chaque fois que l’on veut se concerter sur quelque chose, et il n’y avait même pas de glossaire ! Donc nous avons simplement bossé chacun de notre côté. Le résultat était évident, et le client a vu tout de suite que les deux parties du texte n’avaient pas du tout été traduites de la même façon, avec forcément des incohérences sur les noms et termes, ce qui nous a évidemment été reproché. Nous nous sommes défendus en argumentant sur le manque de contexte et le délai assez court qui était imposé, mais en vérité il aurait simplement fallu un coordinateur de traduction pour superviser et veiller à harmoniser les deux parties. Mais c’était un petit projet, et il n’était pas question de perdre du temps et surtout de l’argent avec ça... Je vous rassure, le jeu n’avait de toute façon aucun intérêt, vous n’avez rien raté ^^En revanche, sur un projet plus gros et surtout plus important, le client a mis un peu de moyens (pas sur le tarif de la traduction elle-même malheureusement...) pour assurer la qualité de la traduction et son implémentation : nous étions une équipe de 4 traducteurs, et étions en relation directe avec un coordinateur de traduction et le chef de projet via Skype (comme quoi, c’est pas interdit), et ces derniers avaient accès à une version alpha du jeu qui leur permettait de faire des tests. Même si le projet a duré plusieurs mois, la traduction a été divisée en plusieurs fichiers qui étaient envoyés par blocs séparés, nous laissant du temps pour la traduction. Résultat : la traduction est top, agréable à lire et pleine de trouvailles rigolotes, et reste probablement le meilleur projet sur lequel j’ai pu bosser jusqu’à maintenantEn revanche, le projet a quand même eu de grosses difficultés surtout sur la fin, le client demandant beaucoup de modifications de dernière minute qui parfois se répercutaient sur tous les fichiers déjà traduits jusqu’à présent, donc tout n’a pas été rose non plus malheureusement...La suite au prochain numéro !