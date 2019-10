La traduction et la relecture

Le casting et l’enregistrement des doublages

Le testing

La gestion de projet

Montant total de la facture : 90 994,42€

Salut les amis,C'est aujourd'hui qu'on aborde le sujet qui fâche ! Je parle dans un premier temps de comment et combien est payé un traducteur, et on passe ensuite aux coûts que peut avoir une localisation via une agence. Mais attention, je ne suis plus chef de projet depuis belle lurette, et je base mes propos sur des documents qui me restent de mon stage, les choses peuvent donc avoir évolué en 10 ans. En clair, prenez ces informations avec des pincettes, c'est de toute façon à titre indicatif plus qu'autre chose.Selon le type de traduction, il y a plusieurs façons d’être rémunéré (au feuillet, à l’heure, en droits d’auteurs...), mais dans le cas du JV et de la traduction technique d’une manière générale, le tarif le plus courant est le tarif au mot, ou au caractère pour les langues fonctionnant avec un système d’écriture différent (et notamment le japonais ou le chinois). Dans l’idéal, ce tarif est fixé par le traducteur, par exemple 0,08 €/mot pour anglais > français, et 0,12 €/caractère pour japonais > français. Ce sont plus ou moins les tarifs moyens à l’heure actuelle, et oui l’anglais est moins cher car c’est une langue ultra-courante, contrairement au japonais.Ceux ou celles qui ont des traducteurs parmi leurs connaissances le savent, ces tarifs ont énormément baissé ces 30 dernières années, à la fois par l’augmentation des demandes et surtout celles de l’offre, l’arrivée des ordinateurs et d’internet ayant facilité la pratique et l’accès au métier. Du coup, il est plus facile pour un client de faire son choix et de trouver des traducteurs prêts à prendre des tarifs bas, voire d’imposer directement leurs tarifs aux traducteurs. C’est ce qui se passe dans mon cas, et jusqu’ici je n’ai pas réussi à avoir un taux de plus que 6 yen/caractère (0,05 €) sur mes projets en japonais, y compris sur les rares gros jeux venant de gros éditeurs sur lesquels j’ai pu travailler !Imaginez donc que je bosse à mon rythme « normal » de 2000 caractères/jour sur 25 jours (donc grosso modo 1 mois, avec quelques jours de pause) à 6 yens le caractère, je suis donc censé être payé 300 000 yens pour la prestation, soit 2500 € brut (et même un peu moins, avec le taux de conversion actuel). Sympa, dites-vous ? C’est sans compter les cotisations sociales que doit payer tout travailleur indépendant (comme tout le monde en fait), qui s’élèvent à environ 22,2% du montant (en fonction des statuts) = on passe à 1945 €, dont il faudra aussi déduire les impôts sur le revenu quelque part dans l’année, et qui bien entendu varie en fonction... bah, du revenu.A cela s’ajoute, surprise, les taxes prélevées par les banques si vous avez le « malheur » comme moi de travailler avec des clients étrangers, qui en toute logique vous paient par virement bancaire international. Ces « taxes » peuvent s’élever à 60 voire 70€ par virement, et dans mon cas, j’ai même été taxé à hauteur de 120€ par virement par les banques avec un de mes clients ! (ce qui m’a forcé à changer de banque, au final...)Avec tout cela, il ne reste finalement plus du montant de départ que quelque chose avoisinant les 1500€ pour un mois complet de boulot à temps plein (je me plante peut-être un peu vu que je n’ai pas de données précises à donner, désolé, mais je pense que c’est dans ces eaux-là), ce qui ferait sans doute rêver un étudiant payé à peine le smic, mais n’est certainement pas viable sur le long-terme, à moins de faire comme moi et de vivre célibataire dans un studio de 20m² ^^’Et cet exemple vaut pour un cas, finalement assez rare, où je travaillerai à temps plein sur tout un mois, mais dans les faits les projets sont plus éparpillés, je bosse rarement en continu, et il m’arrive même souvent de passer un mois ou deux sans recevoir de demande de traduction... Les cas où je touche plus de 1000€ par mois sont au final bien rare. C’est pour cela que dans mon cas, j’ai un petit boulot à côté et l’aide financière de mon père qui me permet de tenir confortablement, mais pour beaucoup de traducteurs la situation n’est pas viable s’ils n’ont que la traduction comme activité principale.On a vu mon cas particulier, qui ne représente finalement qu’une partie du coût de la localisation d’un jeu. On va donc essayer de voir ce que coûterait au total la localisation d’un jeu pour un éditeur/studio qui ferait appel à une agence de traduction, en incluant la traduction, la relecture/coordination, le doublage/enregistrement, le testing, la gestion de projet, etc. Et pour l’occasion, j’ai pu ressortir un devis de l’agence où j’ai fait mon stage...1)C’est le plus simple. Pour reprendre mon exemple plus haut, le montant payé pour la traduction serait celui payé au(x) traducteur(s) freelance, donc 2500€. A un gros détail près : la marge. Eh oui, les agences ne sont pas des œuvres de charité, et prennent allégrement un pourcentage sur le service de traduction, en revoyant tout simplement le taux à la hausse pour le client. Idéalement pour l’agence, il faut que la marge dépasse les 20%.Ainsi, si le traducteur est payé avec un taux de 0,07€ par caractère, l’agence facturera à son client plutôt du 0,10 voire 0,12 ! Cette augmentation du taux comprend généralement la relecture et la coordination de la traduction faite par l’agence, mais si le client négocie avec l’agence pour se passer de ces services et faire baisser le taux, il y aura toujours une marge incluse par l’agence, quand bien même elle n’a fait que relayer le travail des traducteurs.Vous comprenez pourquoi, en tant que traducteur, les taux sont bas quand on travaille avec des agences plutôt que directement avec le client...Maintenant si je prends plutôt l’exemple de mon devis, c’était un projet comportant 51 335 mots à traduire en français et en allemand, le taux facturé au client était de 0,12€ pour chaque langue (donc on peut supposer quelque chose comme 0,08 pour les traducteurs) = 1facturés au client au total, en incluant la relecture des traductions.C’est cher, vous dites ? Vous n’avez rien vu...2)Incontestablement ce qui coûte le plus cher, car chaque tâche ou presque est facturée. De nouveau, il fallait du doublage en français et en allemand, mais cette dernière langue a coûté moins cher au total sur le devis car une partie du travail avait déjà été effectuée sur un autre projet.Au final, rien que pour le français, la préproduction a coûté 1800€ (30h de boulot facturées 60€ l’heure), la direction artistique 5775€ (350€ la journée pendant 16,5 jours), l’enregistrement 11550€ (700€ la journée pendant 16,5 jours), et la post production 7988,40€ (facturation au nombre de fichiers audios). N’oublions pas le cachet des comédiens de doublage, variable selon le temps où on aura fait appel à eux (360€ pour une heure, 590 pour la demi-journée ou 880 pour une journée complète), et qu’il faut bien sûr payer pour chaque comédien. Pour ce projet, la facturation des doubleurs français s’élève à 16 010€ ! Le casting en revanche, a été facturé « gratuit », puisqu’il s’agit d’un recrutement via base de données, avec des échantillons de voix.Total :facturés pour faire un doublage français, etpour le doublage allemand.Vous comprenez donc que la traduction de texte, ce n’est pas grand-chose à côté3)Manque de pot, il n’y avait pas de testing demandé par le client de ce projet, donc rien ne figure là-dessus sur le devisJe n’ai donc aucune idée de combien ça coûte... Mais ce doit être assez proche des coûts de la traduction, d’autant qu’on fait là-aussi souvent appel à des testeurs freelance.4)Car rien n’est gratuit en ce bas monde, on facture aussi la gestion du projet lui-même, qui s’élève ici à 10% du montant total de la facture, qui jusque-là était déjà monté à 82 722,20€., pour quelque chose qui a probablement nécessité 1 mois ou 2 de boulot et pour deux langues « seulement », en sachant qu’une partie du travail avait déjà été faite (et donc facturée) avant. Tout ça pour un jeu de petite envergure (mais pas un jeu indé non plus).Maintenant, si je peux me permettre de relativiser ce chiffre qui paraîtra exorbitant pour tous les smicards parmi nous, rappelons-nous que les coûts de développement d’un jeu même AA à l’heure actuelle se compte généralement en millions d’euros (pour un indé, on est au mieux sur quelques centaines de milliers d’euros), et qu’une fois la localisation faite, il faut financer les campagnes marketing derrière dans chaque pays concerné, et cette dernière ne coûte pas non plus des pâquerettes... Donc au final, la localisation coûte-elle vraiment si cher ?Voilà, j'en ai fini avec mes gros pavés, j'espère en tout cas que tout ceci vous aura intéressé et vous aura appris plein de choses sur comment vos jeux sont traduits ! Quand bien même, il y aurait encore matière à approfondir un peu plus, mais n'étant "que" traducteur, je ne peux que vous faire part de mon expérience et de mon point de vue. Comme d'hab si vous avez des questions, n'hésitez pas, et si vous aussi ça vous démange de parler de votre métier ou d'un quelconque travail autour du jeu vidéo, ne vous en privez pas, je pense que ça peut intéresser du monde, à commencer par moi(promis, vous n'êtes pas obligés de faire des pavés longs comme les miens...)Sur ce, jouez bien et portez vous bien !Je remets ici les liens vers les parties précédentes :