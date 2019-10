Re les gens,Chose promise chose dûe, j'ai pris le temps d'écrire un peu sur mon métier et le processus de traduction d'un jeu vidéo. J'ai tout de même préféré scinder en deux mon article, déjà pour me laisser le temps d'écrire et de rentrer un minimum dans le détail, et ensuite parce que je me doute qu'un pavé énorme à lire d'un coup, ça n'intéresse personne. C'est donc sur le processus global d'une trad de JV sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, je parlerais plus spécifiquement de mes tâches de traducteur et sur le coût de la traduction (et mon "salaire") demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas !Beaucoup d’entre vous doivent déjà être au courant, mais petit rappel tout de même : On parle de « localisation » pour tout produit multimédia, qu’il s’agisse d’un logiciel, d’un site web, ou dans le cas qui nous intéresse, d’un jeu vidéo. La localisation englobe plusieurs tâches et besoins propres à ces supports, et notamment tout ce qui touche à la technique : la gestion de fichiers de langue multiples, le besoin d’intégrer dans le code les variantes linguistiques (rien qu’en français, les déterminants de genre le/la, le pluriel, les accents, etc. sont des choses qu’on ne retrouve pas forcément dans la langue japonaise par exemple et qu’il faut pouvoir traduire et afficher correctement dans un logiciel) ou même l’utilisation de certains systèmes d’écriture qui doit passer par un encodage spécifique (généralement Unicode).En bref, pour les produits multimédia, la tâche ne se résume pas simplement à prendre un fichier texte et le traduire.A cela s’ajoute d’autres considérations culturelles et linguistiques : les sites web et logiciels n’étant pas des œuvres d’auteur dont il faudrait traduire l’idée derrière le texte aussi fidèlement que possible, il est très fréquent que de nombreuses choses, que ce soit le texte, l’agencement des menus et boutons, ou même les couleurs soient modifiées pour correspondre culturellement à chaque pays visé.Il en va de même pour les JV, qui sera bien plus souvent considéré comme un produit culturel de divertissement que comme une œuvre d’auteur quasi-intouchable (c’est triste, mais c’est la vie), et qui par conséquent subissent régulièrement des modifications plus ou moins grosses pour s’adapter aux pays concernés. Ça peut aller du mapping de bouton (au Japon, l’action « Valider » se situera toujours au niveau du bouton O et l’action « Annuler » sur le bouton X si on prend l’exemple de la manette Playstation, et les commandes sont inversées aux US et en Europe. Alors que quand on y pense, c’est plus logique que le symbole O soit pour valider et X pour annuler...) à une modification d’un aspect entier du jeu pour convenir au public cible ou juste éviter de se prendre un procès ou un bad buzz.Les exemples les plus célèbres seront les noms échangés entre M. Bison, Vega et Balrog dans la série Street Fighter, ou le premier Nier qui s’est carrément vu offrir deux versions différentes, une avec pour héros un jeune homme efféminé pour la version JP et une autre avec un gros musclé dans la quarantaine pour la version US. Bien entendu, vu qu’on modifie le contenu du jeu (même juste les textes), on pense souvent à de la censure... Débat sensible s’il en est, et nul doute que la censure existe dans plusieurs cas, mais mon avis est que ces modifications pour coller un peu mieux aux codes culturels du pays sont indispensables pour qu’un maximum de monde puisse profiter et apprécier le jeu avec ses propres codes culturels dans chaque pays, même si ça exige parfois de « trahir l’esprit de l’œuvre originale » (le traducteur est un traître, tout le monde le sait).Concernant la localisation de JV, distinguons deux choses : un éditeur ou un studio qui veut faire traduire un jeu à deux choix, soit il possède une branche de localisation en interne (c’est le cas des constructeurs Nintendo, Sony, MS, ou de certains gros éditeurs comme Square-Enix ou Capcom. Encore que pour ces derniers j’ai un doute, ils ont peut-être fermé leur pôle de localisation depuis...), soit ils doivent faire appel à un prestataire externe, qui dans 99% sera une agence spécialisée dans la traduction/localisation, idéalement de JV : Keywords International, Datawords, Active Gaming Media, ou XSeed pour citer peut-être la plus connue, mais bon ils ont évolué en autre chose depuis.Elles sont très nombreuses, et à part pour le dernier, ces noms vous sont peut-être inconnus, mais ils n’en restent pas moins importants dans le domaine et ont de nombreux projets à leurs actifs allant du jeu sur navigateur au gros AAA bourré de texte.Par ailleurs, même les constructeurs et gros éditeurs cités plus haut passent parfois par des agences pour certains projets mineurs, parce que ça leur coûte moins cher tout simplement.Pour ma part, je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de bosser en tant que traducteur dans une équipe interne (c’est pas faute d’avoir essayé, mais on va dire que j’étais pas prêt à l’époque), en revanche j’ai pu bosser un peu en tant que chef de projet dans une agence lors d’un stage, me permettant d’avoir une vue d’ensemble du processus d’une localisation de JV. C’est de ça dont je vais pouvoir vous parler dans ce qui suit.Histoire que ça ne soit pas trop long, je fais un résumé par étapes :1) L’agence reçoit une demande de localisation de la part d’un client (un éditeur ou un studio), et la confie à un voire plusieurs chefs de projet (mais généralement un seul suffit).2) Ce dernier va négocier avec le client les tarifs bien sûr, mais aussi les délais, le nombre de langues et les prestations (faut-il du doublage ? Un test d’assurance qualité ? Ou même une relecture ? Tout cela est facturé en plus) et enverra un devis au client, qui confirmera ou non.3) Une fois le devis confirmé, le client envoie ses fichiers à traduire, et avant de commencer, il faut s’assurer que les fichiers sont exploitables : si les fichiers sont illisibles, bordéliques, ou dans un format rare non pris en charge, on peut facturer un coût de gestion de fichiers au client ! Le but pour le chef de projet est que les fichiers puissent ensuite être envoyés tels quels aux traducteurs et autres pôles concernés, mais surtout de pouvoir compter précisément le nombre de mots/caractères, puisque c’est ainsi que l’on facture les traductions.4) Le chef de projet transmet alors les infos aux pôles concernés, généralement le premier pôle concerné est celui de la traduction. Les traducteurs freelance comme moi sont contactés à ce moment-là. Oui « les », car sur les projets à gros volumes de texte, il est très fréquent que plusieurs traducteurs bossent dessus pour arriver à tenir le délai souvent assez court. Et histoire d’éviter les évidents problèmes d’incohérences liées à la différence de style des traducteurs, l’équipe est chapeautée par un coordinateur de traduction, qui le plus souvent fera aussi la relecture. Le client est aussi censé envoyer le maximum de fichiers de référence pour que les traducteurs puissent avoir une idée du contexte du jeu, et surtout le glossaire (dictionnaire des termes récurrents du jeu), indispensable s’il s’agit d’une grosse série ayant déjà eu des traductions précédentes, puisqu’il faut s’assurer que les termes soient les mêmes d’un jeu à l’autre. S’il s’agit d’un nouveau jeu, le glossaire est établi par le coordinateur, ou dans le pire des cas par le traducteur lui-même.5) Les fichiers sont envoyés aux traducteurs, qui font leur job ^^ J’en parle en détail plus loin. Une fois fini, les traducteurs rendent leurs fichiers traduits et sont relus par le ou les coordinateurs (si le client a demandé cette prestation), si tout va bien ils sont remis au client, sinon c’est retour au traducteur qui doit corriger ses erreurs... à ses frais. S’il y a trop d’erreurs/incohérences, il est clair que le traducteur ne sera plus recontacté par la suite, il y a donc intérêt à être rigoureux. Les projets les plus petits se terminent ici, mais pour beaucoup d’autre il faut encore le doublage et le test QA.6) Pour le doublage, le client doit transmettre ses scripts (les textes issus de la traduction mais remaniés) et ses fichiers de voix originaux, qui seront transmis au pôle concerné de l’agence. Le chef de production/directeur artistique doit préparer le casting des acteurs en proposant des échantillons de voix au client (parfois le client a déjà des comédiens en tête, mais c’est rare), et se chargera ensuite de contacter les comédiens et de gérer le planning des enregistrements. Il faut se débrouiller pour doubler tous les dialogues d’un même comédien la même journée, car faire venir un comédien coûte de l’argent, en plus de son cachet ! A cela s’ajoute la pré-production (préparation des fichiers audio) et la postproduction (nettoyer les fichiers obtenus des bruits indésirables). Dans un projet de traduction, la partie doublage est probablement ce qui coûtera le plus cher au client, comme on le verra plus tard dans la partie "coût de traduction".7) En parallèle de la traduction ou à la fin s’effectue la phase de test des fichiers de traduction. Il ne s’agit pas de testing du jeu en lui-même (le client s’en charge de son côté) mais bien du test de l’implémentation de la traduction : vérifications des dialogues, de la pertinence du vocabulaire selon le contexte, et plus problématique, les bugs d’affichages (texte coupé ou qui dépasse d’une bulle) voire crash du jeu dans le pire des cas. Pour cela, le client doit fournir une version bêta du jeu à l’agence qui s’en servira pour faire les vérifications. Une phase indispensable donc, et pourtant bien trop souvent squizzée par les clients... (bon le plus souvent ils s’en chargent eux-mêmes, et pas pour le meilleur)8 ) Une fois tout cela terminé, il faut revoir une dernière fois le devis avec le client, puisque bien souvent le travail effectué ne correspond plus vraiment à l’estimation faite au départ, et il faut prendre en compte les retards, problèmes de fichiers, nombre de mots modifié, etc. qui peuvent changer la facturation.Il arrive aussi régulièrement qu’un projet s’étale sur plusieurs mois et que le client doive envoyer régulièrement de nouveaux fichiers à traduire, auquel cas un devis est créé pour chaque « batch » de fichiers, et le processus est relancé de 1 à 8 à chaque fois même si dans le cas du doublage, il faut encore une fois s’arranger pour tout faire en une fois).Voilà, la suite un autre jour