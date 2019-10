Ohé Gamekyo !Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête en consultant certains articles et surtout certains commentaires sur le site : étant traducteur et ayant eu l'occasion régulièrement de bosser sur des JV, je pensais que ce serait cool de parler un peu de comment ça se passe, les coulisses du métier en quelque sorte.Et tant qu'à faire, puisqu'il y a il me semble un certain nombre de gens ici bossant de près ou de loin autour des JV (programmeurs, graphistes/dessinateurs, vendeurs en boutique spécialisé, journalistes, etc. ou même en voyant large avec les Youtubeurs et autres gérants de fan-site, pourquoi pas !), j'ai fini par me dire que ce serait aussi intéressant qu'instructif (et un peu amusant aussi) que chacun partage un peu son expérience ou même ses anecdotes sur le sujet !Bien sûr en rentrant idéalement un peu dans le détail mais pas trop non plus, histoire d'éviter les pavés gigantesques (comme je sais faire, je sais...) et de laisser les gens poser des questions si ça les intéresse.Vous pouvez aussi parler de votre métier pas du tout lié au jeux vidéo aussi, après tout pourquoi pas, mais vu qu'on est sur un site de JV... voilà quoi ^^'Bon, vu que je lance l'idée, il me paraît normal que je me lance en premier sur mon métier, et en même temps je propose juste l'idée avant, parce que c'est sûr que si ça intéresse personne je vais pas m'enquiquiner à écrire tout un article pour rien ^^' Mais si ça vous botte, je dois pouvoir en faire un article d'ici ce soir, dans les jours prochains au pire.Du coup... Z'en pensez quoi ?