Re Hello) ! Si vous avez envie d'aider un membre de Gamekyo (nan, je ne parle pas de moi) et que vous aimez les wallpapers de waifus (on va pas se mentir, c'est ce dont on parle), installez l'application NChans Style ^^ ! En plus, ça soutiendra un membre de notre communauté GamekyoBon, pour le moment, ceux qui ont un iPhone 11 sont exclus... すみません !Nchans est donc un projet multi licence lancé par Masharu pour ne pas le citer (ah ah) et qui devrait se composer d'autres projet. Pour l'instant, on peut du coup admirer son coup de crayon, et je trouve cela plutôt réussi pour ma part, hâte de voir où tout cela ira plus loin...Je précise quand même. Rien de sponsorisé ou je ne sais pas quoi, c'est juste que je suis très curieux des projets de chacun, surtout quand ça vient de la communauté gamekyo (et qu'il y a des boobs).