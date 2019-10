Hier j'avais posté ceci:Désormais Nibel vient de poster ceci. Ou il cite clairement le com de Jason (Kotaku), qui parlait de report.Avis perso:Un report de TLOU2 semble le plus logique et inattendu. Surtout que l'on connait la date de sortie de ce dernier depuis un mois à peine.Puis on connait pas la date de sortie GOT donc comment parler de report ?