Pour rappel, l'ost de l'anime est réalisé par le génial yuki hayashi qui a bossé sur Haikyuu et Boku no hero academia







après avoir dévoilé les 2 protagonistes (satoshi et gou) qui auront deux objectifs distincts.Gou voulant sillonner le monde pour attrapper tous les pokémon et mew. Satoshi voulant être le dresseur ultime en devenant maître pokémon.Le nouveau trailer nous en apprend un peu plus, en dévoilant de nouveaux personnages, comme le professeur qui ne sera apparemment pas celui des jeux. a croire que même l'anime boycott épée et bouclier ... : )