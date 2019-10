L'effet de flou qui renforçait l'aspect maquette du jeu semblait gêner certaines personnes. Ils pourront tout simplement l'enlever via ce mod, rien d'officiel bien sur vu qu'il faut être en possession d'une Switch avec un custom firmware.

posted the 10/14/2019 at 10:47 PM by ostream