Je sors tout juste de la séance, donc ce sera forcément un avis à chaud. Alors le film est bon, mais comme je m'en doutais, quand la hype est trop forte, tes attentes le sont aussi et du coup tu ne peux qu'en ressortir "déçu" ...Alors, je suis pas réellement déçu car le film est vraiment bon au final, disons que je suis plutôt "frustré". Parce que quand je vois des critiques et des gens qui disent qu'il leur fallait plusieurs jours pour s'en remettre, que c'était parfois dur à regarder, que c'était malsain du début jusqu'à la fin... bah les gars soit vous avez pas vu beaucoup de films dans votre vie, soit on a pas la même définition du mot "malsain" ...Je m'explique. Déjà, pour moi le GROS problème du film, c'est le côté "stand-up" qui est, à mon goût, beaucoup TROP mis en avant. Et j'ai l'impression que ça te coupe un peu la progression du film car toutes les parties "stand-up" ont lieu à chaque fois entre les gros moments poignants du film où le personnage commence petit à petit à sombrer vers la "folie" ...Je dis "folie" entre guillemets parce que pour moi j'ai pas l'impression qu'on est eu tant de "folie" que ça. Ils auraient pu tellement aller beaucoup plus loin. Dans les limites du raisonnables, bien-sûr, mais je sais pas t'as l'impression d'un petit goût d'inachevé quand même.En fait, j'ai l'impression que Todd Philips s'est retenu alors qu'il aurait pu aller encore 10x plus loin et davantage accentuer la folie du personnage ...Parce que là, moi, vers la fin du film au moment où le Joker devient un "symbole" devant la foule en délire, j'aurais tellement aimé en voir plus, je me suis dis : "Allez, c'est maintenant qu'il faut tout donner, allez au bout du truc ! Faut pas se relâcher maintenant les gars !" Mais non le film se termine 5 min après ...J'ai l'impression que le réalisateur se retenait tout le film, et qu'il n'allait jamais au bout de ses convictions, putain mec c'est le Joker, tu as eu l'autorisation pour faire un film "Rated-R" alors DÉCHAÎNE-TOI !!Attention, quand je dis "déchaîne-toi", je ne dis pas du tout que je voulais un film bien bourrin avec de l'hémoglobine à gogo et des tueries de masse à la Rambo, mais je parle plutôt d'un point de vue "psychologique, "macabre", "dérangeant", "malsain", "folie" justement ...Oui je sais, je suis un peu frustré, mais ça m'énerve, quand je lis et voit plein de trucs sur le film, alors ok c'est du marketing et des critiques, mais bordel, je m'attends à retrouver tous ces éléments au sein du film ... Après, je sais qu'on a pas tous la même conception des choses, et que certaines vont plus choquer des personnes que d'autres mais quand même ... Putain, pourtant j'ai que 22 ans, je suis encore un jeune con mais j'en ai vu plusieurs des films qui étaient bien plus malaisants que ça ...Seven, c'est un film malsain et dérangeant. Limite même Prisoners dans ce qu'il propose l'est davantage que ce Joker ...Je ne sais pas si c'est les gens qui sont trop fragiles et qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de films, car moi des thriller j'en ai vu plein, ou alors si c'est moi qui a un problème je sais pas je vois ptet trop de films violents ...Tout ça pour dire, que j'aimerais avoir votre avis sur le sujet, car je sais que beaucoup d'entre vous ont été surpris (positivement) par le film et en sont sortis sur le cul... et bah dites-vous que j'aurais TELLEMENT aimé être dans votre cas, limite je priais pour pouvoir me dire moi aussi que j'avais pris ma claque de l'année avec ce film ...Je pense qu'il me faudra vraiment un second visionnage, une fois la hype autour du film bien redescendue pour me faire un réel avis, après coup et avec un minimum de recul, car je peux assurer que mon avis aurait été différent si on n'avait pas fait autant de foin autour de certains aspects du film qui pour moi ne sont pas réellement présents ...Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que les films qui te marquent le plus c'est souvent ceux dont on entend pas beaucoup parler ... Mes dernières "claques" ciné c'était "Prisoners" justement mais aussi "Du sang et des larmes" ou encore "Tu ne tueras point". Et y avait eu aucun battage médiatique sur ces films. Tout vient peut-être de làAlors, je sais ce que vous allez me dire... "T'as qu'à pas lire les critiques ou t'as qu'à pas regarder les bandes-annonces" ... Mais c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui se renseigne un minimum de l'actu s'il n'est pas au courant que GOT a fait beaucoup parler pour sa dernière saisonEt je précise que je n'ai jamais vu un seul épisode de GOTAu bout d'un moment, autant vivre dans une grotte moi je dis. Pourquoi certains films t'en entends plus parler que d'autres alors ? Je veux bien faire tous les efforts du monde, mais au bout d'un moment le problème vient pas de moi les gars...