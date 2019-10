Bon ! Je refais un peu le tour de mes gameplay au Tokyo Game Show, et je vois que j'ai oublié de partager avec vous 5 minutes de Gameplay Offscreen pour Project Diva Megamix qui sort en 2020 sur SwitchLe nouveau mode de contrôle, avec les Joycons, est original, précis et plutôt agréable, tout en offrant un vent de fraîcheur au niveau des jeux de rythme ^^ !Niveau musiques... C'est un Megamix, cela devrait donc vous plaire100 musiques, issues des 10 ans de carrière d'Hatsune n'est-ce pas un magnifique cadeau ?

posted the 10/01/2019 at 04:46 AM by suzukube