Remis sur le devant de la scène via le dernier trailer en date, le personnage de Joel aura une part très importante au sein de The Last of Us Part II.

Quasi absent depuis quelques années dans la communication autour de The Last of Us Part II au point que certains fans émettaient l'hypothèse que celui-ci soit mort, et ce en dépit de l'implication intensive de Troy Baker dans le développement, Joel aura bien une place majeure dans la prochaine aventure des Dogs, comme nous le confirme Neil Druckmann, directeur du titre.



L'homme a tenu à rassurer la communauté en expliquant que Joel tiendrait toujours une place majeure au sein du jeu :



"Une grande partie de The Last of Us concerne ce duo et sa dynamique et comment ils se comportent ensemble, comment ils jouent ensemble. Je dirai que Joel joue un rôle majeur dans ce jeu."



Peut être même qu'on pourra l'incarner dans le jeu a la manière d'Ellie dans le premier.

Gamergen