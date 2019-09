Cet article est très spécial et ne s'adresse qu'à ceux qui ont envie de vivre et de s'immerger dans l'ambiance du Tokyo Game Show ! Une vidéo sans edit, sans coupe, sans musique, sans rien, juste un gars random trainant au Tokyo Game Show 2019...Par contre la qualité n'est pas optimale, 3G roaming au Japon oblige, demain je fais un vlog sur le salon, normalement j'ai pu gérer quelques gameplay chez SEGA

Like

Who likes this ?

posted the 09/12/2019 at 04:13 PM by suzukube