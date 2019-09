Hier soir j'ai voulu test cela et qu'elle surprise.Ca rend vraiment bien en mode portable avec l'écran de qualité de la Switch et idem niveau son.J'ai test F-Zero, toujours aussi fun, mais également Super Tennis, Super Ghouls'n Ghosts, et Super Metroid qui est toujours aussi énorme même si la config des touches est un peu bizarre.Bref c'est excellent et un réel plaisir de pouvoir y rejouer sur Switch!Bien plus que les jeux Nes en tout cas.Vous en pensez quoi vous?Pouvoir jouer aux jeux de la meilleure console Nintendo, sur une console géniale comme la Switch.