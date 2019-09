Après 17h de jeu, je vais donner un avis rapide sur le jeu. Je suis à la fin du chapitre 9.

J'ai pas arrêté d'y jouer depuis jeudi soir, ca faisait longtemps que j'étais pas rester focus aussi longtemps sur un jeu.



+ Graphiquement impressionnant pour de la switch

+La profondeur du gameplay

+ Une très bonne DA

+La mise en scène

+La variété du gameplay (courses poursuites, plate-formes, enquêtes, combats, enigmes, quêtes annexes)

+Un univers assez cool

+La polyvalence des chimères (combats et énigmes)

+La musique

+Bonne voix anglaises et japonaises

+Ca transpire l'envie de faire plaisir au joueur avec cette variation de gameplay, comme dans beaucoup de jeux platinium



-Beaucoup trop complexe dans sa prise en main

-La caméra est encore pire que sur les autres jeux platinium, elle est toujours en auto vers le sol on dirait, le lock se délocke sans arrêt à cause du déplacement de la chimère avec le joystick de la caméra. Un gros bordel.

-Bon c'est perso, mais les phases de courses poursuites/shoot em up, que ca soit dans bayonetta, dans je sais pas combien de jeux platinium, c'est NON NON NON. Bon ici c'est bien plus court que dans bayonetta, mais c'est sans intérêt.

-La progression d'une enquête, rempli de zones fermées qui t’empêche d'avancer tant que t'as pas trouvé l'indice qu'il fallait.





***

Malgré une approche bien plus difficile avec sa prise en main, le jeu fait tout pour t'immerger rapidement et le rythme du jeu est bien calibré pour qu'on enchaine les différents gameplay sans voir le temps passé.



Je ne peux que le conseiller pour le moment si on aime les jeux d'action et le style platinium, mais faut quand même un peu se forcer pour savoir tout gérer sans être trop perdu.

Je pense que le jeu prendra toute sa saveur dans son 2eme run, quand on a débloqué et surtout appréhendé la profusion de capacités différentes de chaque chimère.