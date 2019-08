Petit article coup de gueule contre une attitude de Sony que je ne peux encaisser. Sony est en position de roi du monde, actuellement, et se permet du coup des trucs assez étonnants en termes de politique éditoriale.Y'a ce problème de censure, déjà. Certains apparemment revendiquent le droit d'avoir des jeux censurés, traitant de freakos tous ceux qui par nature sont allergiques à ce principe. Vaste débat (pas celui de ce topic) mais disons juste que ce qui est étonnant, c'est la nouveauté de l'attitude. Et la sélectivité, aussi (vous ne verrez jamais GTA censuré, pas de problème pour rouler sur les gosses, se taper des putes et chercher à tuer des flics) (apparemment, c'est bon, ça c'est moral) (merde j'avais dit que c'était pas le débat, je m'arrête).Non, l'autre truc qui me fait bondir, c'est le fait de dézinguer des jeux sans prévenir, juste comme ça, par pure volonté divine. Y'a pas longtemps, ils avaient fait le coup en plombant, quelques mois seulement après la sortie, toutes les fonctions online de. Là, encore, y'en aura toujours pour dire "osef, etc..." mais. Le jeu proposait du contenu à débloquer avec cette fonction, ainsi que des trophées. Hop, disparus. Et c'est pas grave pour ceux qui découvriraient le jeu en retard, fallait être à l'heure.Mais là ça va plus loin :. Un snap à la Thanos, quoi. Prenez-vous ça dans la gueule,, c'est pas le tout de vous avoir fait fermer sans prévenir, on va aussi faire carrément disparaître de la surface du globe le résultat de votre travail de plusieurs années !!Alors d'accord, le jeu reposait pas mal sur le online (l'aspect club) mais pouvait aussi tout-à-fait se pratiquer offline (j'y joue comme ça, perso). Rappelons au passage pour les non-initiés que. Et c'est un mec qui joue régulièrement àet àqui vous dit ça.Par exemple, le fameux fight sur "l'effet de pluie" de ces derniers jours () bon ben on arrête tout :Les effets météo sont prodigieux, la conduite sim-cade vraiment chouette quand on l'a en main, et puis merde, quoi :Voilà donc un excellent jeu qui disparait purement et simplement des étals. Hashtag vive le démat'.Reste la version boîte que l'on peut chiner pour une bouchée de pain. Mais tout le season pass (le moins cher et le plus fourni de toute l'histoire des season pass) aura disparu, avec son contenu.J'aime les jeux Sony. Je ne suis fanboy d'aucune marque en particulier, ce que j'aime, ce sont les jeux.m'a retourné, j'en peux plus d'attendreEt à tous ceux qui diraient "osef de ce jeu de m.." je répondrais, là encore, que. Une question de, mais aussiSurtout quand il s'agit d'un jeu aussi excellent, et tellement sous-estimé.Love,Bobo.