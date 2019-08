Let's Play

Bon... J'ai un gros soucis. J'ai voulu faire une vidéo de 10 minutes de type vlog bien posé sur ma première journée à la Gamescom, et là, je regarde la timeline de mon montage.... 1h30 O___o ?! J'ai enregistré 1h30 de vidéo pour mon premier Vlog... Argh. Mais je l'ai regardé 2 fois et... Je l'aime bien ainsi ma vidéo. Alors certes, c'est pas du tout un format habituel pour Youtube. Mais... La voilà cette vidéo.N'hésitez pas à me donner votre avis, et désolé pour cette loooongue vidéo - il faudrait que je la segmente en timeline pour ceux qui voudrait y voir des choses spécifiques ^^ !En tous cas, c'est rigolo à regarder, j'ai l'impression de revivre ma première journée sur place