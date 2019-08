Si je dis pas de connerie, ça sera le thème principal du jeu, en tout cas moi je kiffe grave et ça correspond vraiment bien à l'ambiance futuriste du titre !Bref, vivement cette bombe nul doute que CDProjekt vont encore frapper un grand coup !

Who likes this ?

posted the 08/25/2019 at 02:44 PM by xslayer750