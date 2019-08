Pour ceux qui veulent un nouveau Wipeout, j'ai découvert un jeu qui donne de très bonne sensations, un peu à l'image de FAST RMX ! Alors je commence par m'excuser, car l'Avermedia que l'on m'a prêté à la Gamescom n'enregistrait pas le son (c'est peut être ma faute, mais je ne peux pas trop toucher à l'installation des développeurs non plus), mais je pense que c'est mieux que du Offscreen.Le second mode est un mode Battle Royale, il faut ne pas sortir du cercle orange autour du "canard" :Sortie prévue sur PS4, PC et Xbox One, 4K 60Fps sur PS4 Pro et Xbox One XMAJ : Gameplay team VVV :