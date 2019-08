J'ai pu jouer à la version PC de Trifox, prévu également sur Nintendo Switch ! Les développeurs ont voulu créer un jeu avec une ambiance s'inspirant un peu de Crash Bandicoot (graphismes), avec un personnage entièrement personnalisable ! Un jeu plutôt original, sachant que l'on peut posséder 5 compétences différentes à assembler comme on veut pour venir à bout des niveaux. Le jeu est prévu sur Nintendo Switch et PC ^^ !

Who likes this ?

posted the 08/22/2019 at 12:52 AM by suzukube