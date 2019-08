J'ai envie de dire GG myself ! Après 48 heures d'upload, voici... La seconde partie de mon vlog sur la Gamescom! J'ai également fait un vlog sur la Gamescom 1ère partie, plus qu'à voir comment faire pour l'uploader en ligne (j'ai essayé de faire du tourné/monté pour accélérer la mise à disposition de la vidéo).Enjoy !Je reprécise, c'est la DEVCOM (de lundi) pas la Gamescom + soirée Alienware.Je précise que c'est un mélange de vlog way of life + overview salon + courtes sesssions de Gameplay, mais chaque gameplay fera l'objet d'une vidéo séparée ^^ !Merci à tous ! J'ai également quelques vidéos de Gameplay, je vous publierais tout cela un peu plus tard pour espacer les postes (au pire vous pouvez aller sur ma chaine youtube/mon blog).Bon Mercredi à tous !