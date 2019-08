Trine 3 : clairement, le mode coop en ligne qui a été enlevé + le nombre de collectible obligatoire pour pouvoir avancer...Dragon Quest Heroes 2 : parce que c'est plus un 1.5 qu'autre chose...Shadow of the Tomb Raider : j'ai du mal à accrocher à cette formule. Le jeu est beau etc ok mais le reste j'ai pas spécialement kiffé... ps: se rendre à un endroit sur la carte c'est juste horribleFar Cry 5 : pour moi heureusement qu'il y a la coop parce que tout seul, je me serai fait bien chier... ps: les DLCs sont une purge totale. Quelle quenelle...Dead Island : il est pas si mauvais que ça mais j'ai fait l'erreur de faire l'excellent Dying Light avant donc j'ai eu l'impression de reculer clairement d'un pas.Wolfenstein Youngblood : au début on kiffe bien et puis après... répétitif à souhait, on a envie d'en finirRage 2 : alors j'ai bien aimé mais hyper court, c'est vraiment dommage parce que ça gache tout vraiment.Metro Exodus : j'ai toujours trouvé que l'idée du pseudo monde ouvert allait pas m'emballer et c'est chose faite... Sur PS4, le jeu subit des temps de chargement trop long + bugs, dommage. Je préfère nettement Last LightMafia 3 : le 2 était dingue ! Celui-ci buggé, une IA aux fraises, des zones trop peu exploitées. Je retiens la bande son du jeu surtout et l'ambiance.Gravity Rush 2 : j'ai préféré le premier, celui-ci je l'ai trouvé limite trop long ?! Le premier avait un charme particulier, le deuxième j'ai moins accroché mais il reste un bon jeu.ReCore : ok je sais j'ai pas fait la Definitive Edition qui apparemment change beaucoup de chose, mais il n'empêche que ce jeu est fastidieux par moment. Heureusement que la partie finale remonte le niveau parce que franchement faire tout un trajet pour s'apercevoir qu'on n'a paspris le bon robot avec nous puis refaire le même trajet, c'est à se tirer une balle !Voilà quelques jeux qui m'ont un peu déçu voire beaucoup pour certains. Pas besoin de préciser que c'est un avis personnel heinEt vous quels jeux vous ont déçu ?A demain les boyzzzzzzzzzzz !