Jeux Video

Alors ok, graphiquement, c'est de la old-gen.Mais putain, c'est juste un mod amateur quoi !Qui ajoute en plus des scripts, de nouvelles zones, des armes inédites !Et même de la VR bordelC'est déjà téléchargeable même si encore en cours de peaufinage, et il n'y a que la première campagne, mais c'est GRATUIT (faut juste posséder Serious Sam 3).Mais pourquoi vous avez racheté cette IP Gearbox si c'est pour rien en foutre hormis terminer le chantier maudit Forever et faire juste une guest dans Bulletstorm