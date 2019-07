Je trouve bizarre que personne n'en parle ici. Il y a eu un incendie criminel dans un studio japonais connu.Ceux qui font Violet Evergarden, Free!, Sound Euphonium. Sur la page libération on parle de 24 mort. Sur adala 12 mort dans l'incendie et une dizaine de crise cardiaque. https://www.liberation.fr/planete/2019/07/18/japon-au-moins-24-morts-dans-l-incendie-presume-criminel-d-un-studio-d-animation_1740681 https://adala-news.fr/2019/07/incendie-criminel-au-studio-kyoto-animation-plusieurs-morts-confirmees/

Who likes this ?

posted the 07/18/2019 at 08:39 AM by palan