Bon bah... J'ai eu la chance de pouvoir jouer un peu à Rise Race of the Future, et je suis un peu dubitatif...







Le jeu en lui même n'est pas mauvais, meme si d'emblée, les 30 fps sur un jeu de course sensé être speed... Hum.



La sensation de vitesse est faible, même si la physique est dans la bonne moyenne. Il y a de bonnes idées mais mal amenées (comme la possibilité de rouler sur l'eau)...



Les menus sont vraiment basique, il n'y a que 4 environnements différents.



C'est à voir sur une période plus longue de test, on précise tout de même que le jeu ne coûte "que" 18 € ^^ !