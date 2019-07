Bon, je cherchais des infos sur Cyberpunk 2077 (Aaaarrrrgh j'espère qu'il sera jouable à la Gamescom) quand je suis tombé sur cette boutadeJ'ai découvert des versions japonaises et d'autres pays depuis. C'est glaçant !Vous ne verrez plus jamais le Japon comme avantMAJ : Aller, une touche positive avec CYBERPUNK 2015 ^^ !Et enfin le trailer original :Avec en bonus la musique en 4K