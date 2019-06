Télé & Cinéma

«Je suis super content que les Wachowskis ne fassent pas que Matrix, mais ils développent ce que nous aimions tous. Et si cela se situe à peu près au même niveau que ce qu'ils ont déjà fait, il ne faudrait pas plus qu'un appel pour se dire: "Hé, nous voulons que tu sois un cascadeur" et j'irais probablement me faire renverser par une voiture...»

Les voyant semble bien aux vert lesreviendront courant 2021 (mon intuition) dans un nouveau filmselonPetit rappel des faits,un proche des soeurs avait déclaré àque les Wachowski reviendraient sous un format quelconque pour une suite/préquel de "Matrix". Il aurait dit je cite:Cependant,avait depuis rapporté que le commentaire était inexact et était sorti de son contexte, mais nous avons néanmoins entendu parler d’un nouveau film "Matrix" qui est prochainement en développent à, les Wachowski étant sur le point de revenir à la réalisation.Comme indiqué précédemment par(ndla The Hollywood Reporter),(Ready Player One, X-Men 2 et Last Action Heroes) écrira le scénario et(Creed et Black Panther) sera la vedette. Nous avons appris que les Wachowskis reviendraient pour diriger le film et commenceraient leur production au début de 2020 à, pour un film sortant courant 2021 (probablement). Ils avaient secrètement préparé tout ça sous le titre de travail. Les détails du scénario sont néanmoins cachés. Le projet commence déjà à rassembler son équipe avec, qui était directeur artistique du film "The Matrix" de 1999 et qui reviendrait à la franchise en tant que concepteur de la production de ce film.société de Michael B. Jordan et Warner Bros produiront le film. On ignore pour le moment si le film sera encore un reboot ou une suite de la trilogie précédente.A rajouter à cela et c'est lequi nous le rappellea déjà annoncé qu’il ne reprendrait pas son rôle de Neo, héros emblématique de la trilogie originelle. Cela peut ce comprendre après restant un homme il à le droit de changer d'avis l'avenir nous le dira.