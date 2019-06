Une semaine après avoir monté mes LEGO Overwatch Tracer et Widowmaker, c'est au tour de Reinhardt et D.Va d'avoir droit à un Timelapse !Le kit idéal pour apprendre à vos enfants l'importance des tanks dans Overwatch, évitant peut être à l'avenir d'avoir des parties avec 5 Dps et 1 Healer (NDLR : C'était moi le Healer. Avec Baptiste) sur TOUTES les parties "Ranked" !Blagues à part, ça m'a donné envie de me remettre aux LEGO, je vais surement monter un petit Stormtrooper de Star Wars pour le fun, il doit bien y avoir des tutos sur Internet ^^ !Et je le redis : Rien à voir avec l'expérience Nintendo Labo. Enfin sur le fond, oui, ça y ressemble, mais sur la forme, manier des LEGO, c'est autrement plus agréable que du carton... Je vous encourage à vous lancer dedans si vous voulez vous changer l'esprit