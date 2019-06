Pour correspondre aux codes imposés par Disney, Star Wars : Jedi Fallen Order va devoir faire l'impasse sur certaines séquences violentes.Même s'il a divisé les fans lors de sa présentation, Star Wars : Jedi Fallen Order reste l'un des jeux qui a marqué l'E3 2019 de son empreinte et qui revient souvent faire la une du web via des informations supplémentaires. Celle du jour ne fera pas forcément plaisir aux puristes de la saga, car elle confirme que le jeu sera volontairement édulcoré pour rentrer dans les standards mis en place par Disney.Drewry Carvin l'un des auteurs de Star Wars : The Clone Wars Season 7 a profité d'une interview accordée à nos confrères d'IGN pour dévoiler certains des critères imaginés par l'entreprise américaine"L'une des règles qui nous a été donnée est de toujours cacher la séquence en cas de décapitation et de ne jamais montrer de sang. La brûlure du sabre laser est censée cautériser la plaie instantanément"Voilà, pour ceux qui se plaignaient de pas voir de membres coupés ou de sang lors de la présentation de l'EA Play, vous avez la réponse x) Sans déconner ces censures de merde de partout commence vraiment à m'emmerder profond...